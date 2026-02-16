อุทาหรณ์! ตรุษจีนไหว้เจ้าจุดธูปเทียนทิ้งไว้ ก่อนไฟลามหวิดวอดอาคารทั้งแถว

ยะลา – เกิดเหตุเพลิงลุกไหม้ลามจากการจุดธูปเทียนไหว้เจ้าที่และบรรพบุรุษทิ้งไว้ โชคดีเพื่อนบ้านสังเกตเห็นได้ทัน จึงรีบแจ้งเตือนเจ้าของบ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ระดมทีมรถดับเพลิงไว้ได้ทัน
วันนี้ (16 ก.พ.) ร.ต.อ.พรชัย ชูนวล พนักงานสอบสวน สภ.เบตง จ.ยะลา รับแจ้งเกิดเหตุไฟไหม้ร้านเจริญพาณิชย์ บริเวณถนนเทพจินดา ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จ.ยะลา จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเบตง ที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้ขึ้นไปชั้น 2 ซึ่งด้านบนได้เก็บสินค้าในลังกระดาษไว้เป็นจำนวนมาก ทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงระดมดับไฟใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยภายในบ้านอาศัยอยู่ 3 คน โดยมี นายสุชัย กิตติสุรินทร์ อายุ 73 ปี, นางดวงใจ กิตติสุรินทร์ อายุ 60 ปี และ น.ส.เมธาวี กิตติสุรินทร์ อายุ 32 ปี โดยทั้ง 3 คน อาการปลอดภัยดี
ขณะที่บ้านข้างเคียงที่เกิดเหตุ เผยว่า ตอนเกิดเรื่องนึกว่าใครเผากระดาษเงินกระดาษทองเพราะเป็นวันไหว้ตรุษจีน แต่ไม่นานก็เห็นควันไฟพวยพุ่งออกจากหลังบ้านเป็นจำนวนมาก จึงรีบไปเปิดประตูก่อนจะอึ้งเมื่อเห็นเพลิงลุกแดงฉาน จึงร้องขอความช่วยเหลือ โดยไฟได้ลามขึ้นไปชั้น 2 รวดเร็วมาก
สำหรับสาเหตุนั้นคาดว่าวันนี้เป็นวันตรุษจีน มีการไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ โดยได้จุดธูปไหว้พระทิ้งไว้ก่อนไปทำอาหารหลังบ้าน จากนั้นไฟได้เกิดลุกลามจากหน้าเจ้าที่อย่างรวดเร็ว ลามไปติดสินค้าที่ขายภายในร้านซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี โชคดีที่มีคนเห็นไฟลุกจึงตะโกนบอกคนในบ้านให้รีบออกทางหลังบ้าน โดยมีหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยมุสลิม และกู้ชีพ -กู้ภัย มูลนิธิกวมอิมเมตาธรรมเบตง เข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการ ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อสืบหารายละเอียดที่แน่ชัดต่อไป