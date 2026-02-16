ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - วิกฤต “หนำกลางป่ามะหมาภูเขา” สัตว์จรจัดกว่า 400 ชีวิตขาดอาหารหนัก หลังน้ำท่วมซัดที่พักพังยับ เจ้าของภูสายธารแคมป์ปิ้งวอนผู้ใจบุญช่วยเหลือผ่านโมเดล “ที่พักปันน้ำใจ”
วันนี้ (16 ก.พ.) นางสมคิด บุหงาชาติ ประธานเดอะโฮปสงขลา พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมและมอบอาหารสัตว์ช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับ “ภูสายธารแคมป์ปิ้ง” บริเวณหน้าน้ำตกโตนปลิว อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หลังได้รับรายงานว่า นางสาวพรสิตา คชินทร หรือ พี่พร เจ้าของแคมป์ปิ้งใจบุญ กำลังแบกรับภาระดูแลสุนัขและแมวจรจัดกว่า 400 ชีวิต จนร่างกายทรุดหนักน็อกเข้าโรงพยาบาลกะทันหัน
ภูสายธารแคมป์ปิ้ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวกางเต็นท์และบังกะโลท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม แต่ในอีกด้านหนึ่ง น.ส.พรสิตา หรือ พี่พร ได้สร้าง “หนำกลางป่ามะหมาภูเขา” แยกออกไปจากโซนนักท่องเที่ยวประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่ดูแลสุนัขเกือบ 300 ตัว และแมวอีกกว่า 180 ตัว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่ถูกนำมาทิ้ง ถูกทำร้าย หรือประสบอุบัติเหตุ โดยพี่พรนำรายได้จากการทำธุรกิจแคมป์ปิ้งมาเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการเลี้ยงดูทั้งหมด
และจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาส่งผลให้ที่พักของสัตว์เสียหายหนัก รั้วและหลังคาชำรุด ทำให้สัตว์ไม่มีที่หลบแดดหลบฝน ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจทำให้ปัจจุบันขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง ซึ่งในแต่ละวันต้องใช้ปริมาณอาหารมหาศาล โดยสุนัขกินอาหารวันละ 80 กิโลกรัม (4 กระสอบ), แมว กินอาหารวันละ 20 กิโลกรัม (1 กระสอบ) รวมความต้องการอย่างน้อยวันละ 100 กิโลกรัม
ทั้งนี้ พี่พร ได้เปิดโมเดลปันน้ำใจ “นำอาหารมาแลกที่พักฟรี” เพื่อต่อลมหายใจให้สัตว์เหล่านี้ โดยจัดโปรโมชั่นพิเศษเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนพร้อมทำบุญ ได้แก่ 1. วันธรรมดา นำอาหารสุนัขหรือแมว (ขนาด 20 กก.) 1 กระสอบ แลกที่พักฟรี 1 คืน และ 2. วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ นำอาหาร (ขนาด 40 กก.) แลกที่พักฟรี 1 คืน ซึ่งห้องพักปกติคืนละ 650 บาท หากนำอาหารมามอบให้ 1 กระสอบ (20 กก.) จ่ายเพิ่มเพียง 200 บาท
นางสาวพรสิตา คชินทร กล่าวว่า ขณะนี้ภาระหนักเกินกว่าจะรับไหว จนส่งผลต่อสุขภาพที่ล้มป่วยหนักจากความเครียดและงานหนัก จึงขอประกาศงดรับเลี้ยงสัตว์เพิ่มทุกกรณี พร้อมวิงวอนให้ประชาชนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการทำหมันสัตว์ในพื้นที่ของตนเอง แทนการนำมาทิ้งให้เป็นภาระของศูนย์ฯ
สำหรับผู้ใจบุญที่ต้องการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง (เหล็ก, หลังคา, แคร่ไม้) หรือบริจาคทุนทรัพย์และอาหารสัตว์ โทรศัพท์ 09-5161-9646 ธนาคารไทยพาณิชย์ 407-912-3334 (ชื่อบัญชี พรสิตา คชินทร) หรือ Facebook : “ภูสายธารแคมป์ปิ้ง” หรือ “หนำกลางป่า มะหมาภูเขา” โดยเงินและสิ่งของบริจาคทุกบาทจะถูกนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ หมาแมวที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีชีวิตรอดต่อไป