เด็กเยาวชนจาก 13 สถานศึกษาร่วมกิจกรรม “รักษ์ตรังโฟล์คซอง” อย่างคึกคัก

ตรัง - เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษา 13 แห่งใน จ.ตรัง เข้าร่วมกิจกรรม “รักษ์ตรังโฟล์คซอง” ประจำปี 2569 ณ ลานศิลป์ถิ่นตรัง กันอย่างคึกคัก ซึ่งเกิดขึ้นโดยการปรับปรุงคาเฟ่เดิม มาเป็นเวทีเชิงสร้างสรรค์
นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง โชว์ผลงานด้านดนตรี ให้นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ปกครอง ได้รับชมกัน เนื่องในโอกาสที่มาร่วมกิจกรรม “รักษ์ตรังโฟล์คซอง” ประจำปี 2569 หรือ “รักษ์ตรัง Season #2” ณ ลานศิลป์ถิ่นตรัง ซอย 6 ถนนเวียนกะพัง ในเขตเทศบาลนครตรัง ซึ่งจัดขึ้นโดย หนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง ร่วมกับภาคราชการ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ ถือเป็นเวทีเชิงสร้างสรรค์ที่ดำเนินการขึ้นโดยสื่อท้องถิ่น และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของคนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิผล
สำหรับลานศิลป์ถิ่นตรังแห่งนี้ เกิดขึ้นโดยการปรับปรุงร้านกาแฟ หรือคาเฟ่เดิม แล้วตกแต่งงานศิลป์และแสงสีเข้าไปเพิ่มเติม จนกลายเป็นลานกิจกรรม เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวตรัง ได้มาทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในช่วงเย็นของวันเสาร์ ซึ่งนอกจากกิจกรรมด้านดนตรี อย่างโฟลค์ซองแล้ว ก็ยังเตรียมจัดกิจกรรมด้านศิลปะ อย่างการวาดภาพ ต่อยอดอีกด้วยในเร็วๆ นี้ โดยมีศิลปิน นักร้อง ทั้งชาวตรัง และชาวใต้ ให้การสนับสนุนอย่างมากมาย อาทิ บ่าววี, อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า, บังแดง, อาจารย์สุกิจ ศุกระกาญจน์ เป็นต้น
ทั้งนี้ นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวให้โอวาทว่า “รักษ์ตรังโฟล์คซอง” เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ได้มาแสดงออกทางความสามารถด้านดนตรี ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เสมือนกับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นเพื่อน รุ่นน้อง โดยมิได้มองเรื่องการแพ้ชนะเป็นสำคัญ อีกทั้งการเรียนรู้ด้านดนตรี ยังเป็นสิ่งดีๆ ที่จะติดตัวเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นหนทางที่จะนำพาไปสู่การศึกษา การงาน และความสำเร็จในอนาคตอีกมากมาย
นางสาวพิยดา จิตรอักษร นักเรียนโรงเรียนห้วยยอด ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และคว้าแชมป์ในปีนี้ บอกว่า ตนเองรู้สึกดีใจที่หนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง และภาคส่วนต่างๆ เห็นถึงความสำคัญในด้านดนตรี และร่วมกันเปิดลานศิลป์ถิ่นตรังขึ้น เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชนได้ใช้เวลาว่างมาทำกิจกรรมดีๆ เป็นปีที่ 2 แล้ว จึงอยากให้มีเวทีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกต่อเนื่องกันไป เพื่อให้ทั้งตนเอง และรุ่นน้องๆ ได้เข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และพัฒนาตนไปสู่นักดนตรีที่มีคุณภาพ
สำหรับกิจกรรม “รักษ์ตรังโฟล์คซอง” ประจำปี 2569 หรือ “รักษ์ตรัง Season #2” มีสถานศึกษาในจังหวัดตรัง 19 แห่ง ส่งวงเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจุดเด่นในปีนี้ก็คือ มีการร้องและเล่นดนตรีแนวเพลงพระราชนิพนธ์ด้วย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 ผลปรากฏว่า ชนะเลิศ คือ โรงเรียนห้วยยอด รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 คือ โรงเรียนวัดนานอน รองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ โรงเรียนบ้านโคกยาง และชมเชย คือ โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง และ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)