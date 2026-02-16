คึกคัก! ชาวเบตงตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้ารวมถึงบรรพบุรุษในวันไหว้เทศกาลตรุษจีน

ยะลา – บรรยากาศคึกคักในเขตเทศบาลเมืองเบตง ซึ่งเป็นวันไหว้เทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นวันสิ้นปีตามปฏิทินของชาวจีน โดยชาวบ้านต่างจัดเตรียมตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้า รวมถึงบรรพบุรุษ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ตลอดจนขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัว
วันนี้ (16 ก.พ.) บรรยากาศวันไหว้เทศกาลตรุษจีน ซึ่งถือเป็นวันสิ้นปีตามปฏิทินของชาวจีน โดยในเขตเทศบาลเมืองเบตง คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ลูกหลานชาวจีนในแต่ละครอบครัวต่างได้มาช่วยกันทำอาหารต่างๆ เพื่อจัดเตรียมตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้า รวมถึงไหว้บรรพบุรุษ โดยหลักๆ ในพิธีไหว้ก็จะมีทั้งอาหารคาวหวาน ขนม ผลไม้มงคล และเครื่องเซ่นไหว้อย่างหมู เป็ด ไก่ สำหรับโต๊ะที่จัดเตรียมไว้จะวางไว้หน้าบ้าน เพื่อให้บุคคลในครอบครัวได้ร่วมกันไหว้บรรพบุรุษ พ่อแม่ญาติพี่น้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว เพื่อแสดงถึงความกตัญญู สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของชาวจีน ตลอดจนขอพรให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว
ขณะที่บางบ้านจะตั้งโต๊ะไหว้ตรุษจีน ทั้งไหว้เจ้าที่และบรรพบุรุษไปพร้อมกัน ซึ่งแล้วแต่ประเพณีที่ได้สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ หลังพิธีไหว้เทพเจ้า ไหว้บรรพบุรุษ และพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว จะมีการเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เสื้อผ้ากระดาษต่างๆ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งไปให้บรรพบุรุษได้ใช้ รวมทั้งจุดประทัดเพื่อขับไล่สิ่งที่ไม่ดี สำหรับวันนี้ชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งผู้ใหญ่ และเด็กๆ จะสวมใส่เสื้อผ้าสีแดง สัญลักษณ์แห่งความสุข ความเป็นสิริมงคลวันตรุษจีนของชาวจีน
ชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอเบตงรายหนึ่ง บอกว่า วันไหว้ตรุษจีน เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ รุ่นสู่รุ่น แต่ละครอบครัวจะไหว้ไม่เหมือนกัน โดยบ้านตนจะยึดความสะดวก มีอะไรก็ไหว้ แต่ต้องตามประเพณี เครื่องเซ่นไหว้หลักๆ จะมี 5 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น หมู เป็ด ไก่ หมี่ผัด กับข้าว ข้าวสวย หอยจ้อ ขนมเทียน ขนมเข่ง ถ้วยฟู ผลไม้ น้ำชา ดอกไม้ธูปเทียน และจะไหว้เจ้าที่เจ้าทางไปพร้อมกันกับไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งการไหว้ตรุษจีนนั้นเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษด้วย
ขณะที่วัดโพธิสัตโตเจ้าแม่กวนอิมเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ต่างพาลูกหลาน ญาติพี่น้องเดินทางเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่อง โดยชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ได้เข้ามาทำพิธีกันแบบครอบครัว และเครือญาติเพื่อความเป็นสิริมงคล และความเจริญในช่วงปีใหม่ของชาวจีน รวมทั้งขอพรให้เศรษฐกิจดี ค้าขายเจริญรุ่งเรือง ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุข และขอให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่