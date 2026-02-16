ไม่ผิด “ยาย” ร้านขายเซมิก ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เก็บค่าเข้าร้าน 40 บาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ไม่ผิด “ยาย” ร้านขายเซมิก ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เก็บค่าเข้าร้าน ระบุมีการติดป้ายชัดเจน ถึง 3 ภาษา พาณิชย์ภูเก็ต ชี้แจงดราม่า ระบุหลังทราบเรื่องลงตรวจสอบทันที ย้ำทำตามกฎหมาย–กำชับพฤติกรรมผู้ประกอบการ
จากกรณีโซเชียลมีเดียของจีน โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม Douyin ได้มีการเผยแพร่โพสต์ระบุว่า มีหญิงชรา ภายในร้านแห่งหนึ่งบริเวณย่านเมืองเก่าถนนถลางเรียกเก็บค่าเข้าไปดูสินค้าจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ครั้งละ 40 บาท และ เมื่อไม่ได้รับเงินตามที่ต้องการ ได้มีการพูดจาไม่เหมาะสม พร้อมทำท่าทางล้อเลียน คล้ายเหยียดเชื้อชาติ อย่างไรก็ตามหลังเป็นข่าว สื่อได้สอบถามไปยังเจ้าของร้านที่เป็นข่าว ซึ่งได้มีการชี้แจง ถึงเหตุผลถึงสาเหตุที่ต้องเก็บเงินคนที่เข้าร้าน ร่วมทั้งสาเหตุที่ตแลบลิ้นใส่คนที่ถ่านคลิป หลังจากที่คนถ่ายคลิปด่าตน และตนไม่รู้จะด่าอย่างไร ส่วนเหตุผลที่ตนเก็บเงิน 40 บาท เพราะว่าเวลาคนเข้ามาบ้างครั้งมาเป็นครอบครัว บางคนเข้ามาทำของหล่นแตกแล้ว ไม่ยอมจ่าย สำหรับเงิน 40 บาท ถ้าคนตั้งใจซื้อเขาก็ยอมจ่าย เพราะถ้าซื้อของ 40 บาทก้จะเป็นส่วนลดให้ลูกค้า
อย่างไรก็ตามหลังกลายเป็นประเด็นดรามา ล่าสุด วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นางสาวสุพรรษา ช่วยชนะ หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้ชี้แจง เกี่ยวกับเรื่องนี้ ว่า หลังจากทราบเรื่อง ทางพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ลงตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยร้ายดังกล่าวเป็นร้านจำหน่าย จำหน่ายสินค้าเซรามิ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเยาวราช อ. เมือง จ.ภูเก็ต
จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการได้ติดป้ายแสดงราคาสินค้า พร้อมรายละเอียดเงื่อนไขค่าบริการอย่างชัดเจน โดยมีการแจ้งค่าบริการเข้าร้าน 40 บาท และ ระบุว่าเมื่อลูกค้าซื้อสินค้า สามารถนำค่าบริการดังกล่าวไปหักเป็นส่วนลดได้ ทั้งนี้ ป้ายแสดงข้อมูลมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ติดบริเวณประตูทางเข้าร้านอย่างชัดเจน ใครเข้าร้านขอสามารถมองเห็น ซึ่งการเก็บค่าเข้าร้านทางเจ้าของร้านสามารถดำเนินการได้ตามกฎหมายที่กำหนด ในประเด็นเรื่องเก็บค่าเข้าในเบื้องต้นมองว่า เจ้าของร้านไม่ผิด
ทั้งนี้ การเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หากมีการแสดงป้ายราคาและเงื่อนไขอย่างชัดเจนตั้งแต่บริเวณหน้าร้าน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2568
อย่างไรก็ตามในการลงพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำและกำชับ ผู้ประกอบการให้เพิ่มความระมัดระวัง เนื่องจากการกระทำใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการรับปากจะปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 68 พ.ศ. 2568 อย่างเคร่งครัด
นอกจากนั้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตมีแผนลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำผู้ประกอบการสัปดาห์ละ 3 วัน (วันจันทร์ พุธ และศุกร์) และในช่วงเทศกาลจะเพิ่มความถี่ในการตรวจมากขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักงานชั่งตวงวัด สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงขอความร่วมมือผู้นำชุมชน เจ้าของตลาด และภาคเอกชน ให้กำชับร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ขณะเดียวกัน อยู่ระหว่างหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และงบประมาณจังหวัด เพื่อดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งจัดรถประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้
เรื่อง การแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ อย่างไรก็ตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตได้กำชับผู้ประกอบการให้ระมัดระวังพฤติกรรมและการแสดงออกที่อาจกระทบต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยว พร้อมขอความร่วมมือปรับปรุงการสื่อสารให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศ