แพร่ยกคาราวานผ้าทอเยือนเมืองกระบี่ เปิดรันเวย์ “แพร่พรรณผ้า” ชูซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยร่วมสมัย มัดใจชาวใต้

กระบี่ - จ.แพร่ นำคาราวานผ้าทอ เยือนกระบี่ พร้อมเปิดรันเวย์ ‘แพร่พรรณผ้า’ ครั้งที่ 3 ชูซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยร่วมสมัย มัดใจชาวใต้และนักท่องเที่ยว ณ เซ็นทรัล กระบี่
จังหวัดแพร่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ยกทัพผ้าทอเมืองแพร่ ภูมิปัญญาล้านนาสู่ดินแดนชายทะเลภาคใต้ เปิดตัวงาน “แพร่พรรณผ้า บุกเมืองท่องเที่ยวระดับโลก เปิดรันเวย์เชื่อมโยงธุรกิจ “เหนือ-ใต้”ในงาน “แพร่พรรณผ้า สีสันภูมิปัญญาสู่สากล” ณ เซ็นทรัล กระบี่ มุ่งเป้าปั้นผ้าทอเมืองแพร่ สู่ไลฟ์สไตล์ระดับลักชัวรี (Luxury) พร้อมเปิดพื้นที่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) หนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นบุกตลาดท่องเที่ยวอันดามันระดับโลก
นายคุณากร คชหิรัญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีนโยบายผลักดันผ้าพื้นเมืองให้เป็น “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” การนำผลิตภัณฑ์ OTOP และผ้าทอพรีเมียมมาจัดแสดงที่จังหวัดกระบี่จึงเป็นโอกาสสำคัญในการโชว์ศักยภาพของดีเมืองแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล ผ่านสายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาเยือนกระบี่
ด้าน นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า งานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 จากทั้งหมด 5 ครั้งทั่วประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2569 โดยรวบรวมผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 50 ร้านค้า นำผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่ผ่านการดีไซน์ร่วมสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายภูมิปัญญาดั้งเดิม มาจำหน่ายและจัดแสดง เพื่อให้ผู้บริโภคเห็นว่าผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้จริงในทุกโอกาสและทุกไลฟ์สไตล์
นอกจากทัพผ้าทอแล้ว ภายในงานยังนำเสนออีกหนึ่งเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาที่กำลังได้รับความนิยม นั่นคือ "สุราชุมชน" และ"เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก" สินค้าขึ้นชื่อที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตและศักยภาพการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งยังมีกิจกรรมส่งเสริมการขายและเวิร์กช็อปสาธิตการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ นอกจากนีัยังมี "มินิคอนเสิร์ต" ให้ได้ชมกันอีกด้วย เพื่อให้การช้อปปิ้งสินค้า OTOP ครั้งนี้ คุ้มค่าและครบครัน ทั้งการเชื่อมโยงธุรกิจและความบันเทิง
จังหวัดแพร่จึงขอเชิญชวนชาวกระบี่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาร่วมสัมผัสความประณีตและเลือกซื้อของขวัญสุดพิเศษ พร้อมสนับสนุนภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลสู่สากล ในงาน “แพร่พรรณผ้า สีสันภูมิปัญญาสู่สากล” ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล กระบี่