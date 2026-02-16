เตรียมจัดใหญ่ งานแสง สี เสียง “วีรสตรีศรีถลาง” สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และส่งเสริมท่องเที่ยว 13–16 มี.ค.นี้

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวจัดยิ่งใหญ่ “งาน แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร 13-16 ม.ค.นี้ สดุดีย่ามุก-ย่าจัน ผู้กล้าเมืองถลาง และส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต นายณภัทราพล นลจิตต์ คณะกรรมการบริหารมูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และ นายธนิต ประทีป ณ ถลาง ผู้สืบสายสกุลย่าจัน–ย่ามุก ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน“งาน แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น” ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ลานลม ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต เฟสติวัล
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัด “งานแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น” ประจำปี 2569 ภายใต้แนวคิด “รักชาติ ปกป้องแผ่นดิน วีรสตรีศรีถลาง” เพื่อสดุดีและเทิดทูนวีรกรรมอันหาญกล้าของสองวีรสตรีและวีรชนผู้กล้าเมืองถลาง 🇹🇭
งานจะจัดขึ้นภายใต้ชื่อ “งานแสดง แสง สี เสียง เล่าขานประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 13–16 มีนาคม 2569 ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ภายในงานมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน รวมถึงนักแสดงชื่อดัง ฮาน่า ลีวิส ผู้รับบท “ย่าจัน” และ แม็กกี้ อาภา ภาวิไล ผู้รับบท “ย่ามุก” เข้าร่วมสร้างสีสัน
นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการสดุดีวีรกรรมของสองวีรสตรีแห่งเมืองถลาง คือ ท้าวเทพกระษัตรี (ย่าจัน) และ ท้าวศรีสุนทร (ย่ามุก) รวมถึงวีรชนผู้ร่วมปกป้องแผ่นดิน เพื่อถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์ให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงรากเหง้า ความเสียสละ และความภาคภูมิใจในแผ่นดินภูเก็ต
ปีนี้นำเสนอภายใต้แนวคิด “ย่าจัน ย่ามุก และตำนาน 9 วีรชนแห่งเมืองถลาง” ถ่ายทอดเรื่องราวความกล้าหาญ ความสามัคคี และพหุวัฒนธรรมของชุมชน ผ่านการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่ พร้อมเทคนิคจอ LED และการออกแบบการแสดงใหม่ทั้งหมด ให้ร่วมสมัย เข้าถึงผู้ชมทุกช่วงวัย แต่ยังคงความถูกต้องทางประวัติศาสตร์
ตลอด 4 วันของการจัดงาน จะมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน ประเพณีท้องถิ่น ตลาดอาหาร และสินค้าชุมชนจากทั่วจังหวัดภูเก็ต รวมถึงกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม