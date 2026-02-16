ดรามา จีนโพสต์คลิปแม่ค้าย่านเมืองเก่าเก็บค่าเข้าร้าน แลบลิ้นใส่ ด้านคู่กรณีบอกมีเหตุผลในการเก็บ

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เปิดประเด็นดราม่า! หลังนักท่องเที่ยวจีน โพสต์ คลิป แม่ค้าย่านเมืองเก่าภูเก็ต เรียก เก็บค่าเข้าร้าน 40 บาท แถมทำท่าลิงล้อเลียน ด้านแม่ค้าเผยถูกด่า เรื่องเก็บค่าเข้าร้าน ซึ่งตนมีเหตุผลในการเก็บ
จากกรณี โซเชียลมีเดียของจีน โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม Douyin ได้มีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ภายในร้านค้าแห่งหนึ่ง บริเวณถนนถลาง ย่านเมืองเก่าภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต ในโพสต์ระบุว่า มีหญิงชราภายในร้านเรียกเก็บค่าเข้าไปดูสินค้าจากนักท่องเที่ยวชาวจีน ครั้งละ 40 บาท และเมื่อไม่ได้รับเงินตามที่ต้องการ ได้มีการพูดจาไม่เหมาะสม พร้อมทำท่าทางล้อเลียน คล้ายเหยียดเชื้อชาติ สร้างความไม่พอใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่ เป็นอย่างมาก
หลังคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในโซเชียลจีนและไทย โดยชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความเห็นหลากหลาย เช่น ตั้งคำถามถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย บางส่วนระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่ถือเป็นตลาดสำคัญของประเทศ
เช่นออกลิงหรอยเติ้ล, คนภูเก็ต ก็ชั่งทำนะ นักท่องเที่ยวหาย ก็อย่าใด้โทษใคร, หลายร้านเลยในถนนถลาง, มีจริงค่ะไปมาแล้วคนไทยไม่ต้อนรับเลยแถมมองเหยียดคนไทยด้วย, เออแบบนี้นี้แหละคนจีนหายหมด เค้าไปเที่ยวประเทศอื่นหมดแล้ว ที่นี่อย่านั่งบ่นนะคะว่าขายไม่ได้ไม่มีแขก, ตอนนี้ เมืองไทยคนจีน เค้าเผ่น หมดละคะ ไม่ต้องหา เหตุผล อื่น มากมายเป็นต้น
จากการตรวจสอบคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ พบหญิงชรารายหนึ่งพูดคุยกับนักท่องเที่ยว พร้อมแสดงท่าทางไม่เหมาะสม หลังนักท่องเที่ยวไม่ยอมจ่ายค่าเข้าชมสินค้าภายในร้าน เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณร้านค้าบนถนนเยาวราช อำเภอเมืองภูเก็ต
ด้านนางพร เจ้าของร้านขายเซรามิก ที่อยู่ในคลิปดังกล่าว เล่าว่าวันนั้นเขาเดินมา ทำนองถามว่าทำไมต้องเก็บตังค์ แล้วเขาก็ด่าตน ว่าอย่ามาทำแบบนี้นะ ตนไม่ได้ด่าตอบแต่ตนทำแลบลิ้นใส่เขา เพราะเขายกมือถือมาถ่าย ตนก็เลยแลบลิ้นใส่ เพราะตนไม่รู้จะด่าอย่างไร
ส่วนสาเหตุ ที่ตนเก็บเงิน 40 บาท เพราะว่าเวลาคนเข้ามาบ้างครั้งมาเป็นครอบครัว บางคนเข้ามาทำของหล่นแตกแล้วบอกเราว่าตั้งใจทำของหล่นแตก ไม่ยอมจ่าย บางทีของ 200-300 บาท จะไปถึงตำรวจทำไม สำหรับเงิน 40 บาทถ้าคนตั้งใจซื้อเขาก็ยอมจ่ายแต่ถ้าเขาไม่ตั้งใจซื้อเขาก็แค่ชะเง้อดูแล้วก็ไป ก็แค่นั้นเองเราไม่ใช่ต้องการอะไรมาก เราเปิดร้านเราก็อยากทำงาน ถ้าคนเข้ามาเยอะๆเราก็ไม่เอาเรามีสิทธิ์ ถ้าคุณไม่อยากจ่ายคุณก็ไม่ต้องจ่ายเราไม่ได้ไปบังคับอะไร
ที่เขาไปโพสต์แบบนี้เขาไม่ถามเราว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ตนต้องแลบลิ้นใส่เขา แล้วทำไมเขาไม่ถ่ายตอนที่เขาด่าเราทำไมเขามาถ่ายตอนที่เราแลบลิ้นใส่เขา แล้วคนเราอยู่ดีๆจะแลบลิ้นใส่เขาหรอ เราไม่ใช่เด็กอายุ 5 ขวบ เรา 70 ปีแล้ว
เขามาเที่ยวเมืองไทยมาหาแสง เมื่อกลับไปแล้วได้โชว์ว่ามาเมืองไทยแล้ว มาถึงก็มายืนด่าเรา ก็เลยแลบลิ้นใส่ แล้วนำไปโพสต์แล้วทำไมไม่มาถามเราว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร