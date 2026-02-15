“นายกอนุทิน” ขึ้นรถแห่ ขอบคุณชาวระนอง เลี่ยงตอบคำถามกรณี "พรรคกล้าธรรม"

ระนอง - นายกฯ อนุทิน ชาญวีรกูล หน.พรรคภูมิใจไทย ควงภริยา พร้อม ลูกท็อป วราวุธ ศิลปอาชา ลงพื้นที่จระนอง ก่อนขึ้นรถแห่ ขอบคุณชาวระนอง เลี่ยงตอบคำถาม กรณี พรรคกล้าธรรม
วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2569) เวลา 11.30 น. นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รักษาการนายกฯ และ รมว.มหาดไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย พร้อมนางสาวธนนนท์ ชาญวีรกุล ภริยา นายวราวุธ ศิลปอาชา สส.บัญชีรายชื่อ อันดับ3 พรรคภูมิใจไทย และ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ว่าที่ส.ส.เขต1 ระนอง เดินทางมาลงพื้นที่จังหวัดระนอง เพื่อมาเยี่ยมครอบครัว นางสาวธนนนท์ ชาญวีรกุล ภริยาท่านนายก ที่ร้านกาแฟและร้านอาหาร จ๋าจ้า คอฟฟี่ เพื่อพบปะกับครอบครัว และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก หลังจากเพิ่งได้ฤกษ์จดทะเบียนสมรส เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
จากนั้น นายอนุทิน พร้อมด้วย ลูกท็อป วราวุธ และ ว่าที่ ส.ส.เอ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีนรัตน์ ได้ขึ้นบนรถกระบะซึ่งติดตั้งเครื่องขยายเสียง เพื่อเดินทางไปขอบคุณชาวระนอง ทุกคะแนนเสียงที่มอบให้กับ ส.ส.เขต และ คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ โดยนายกฯอนุทิน ได้กล่าวขอบคุณและทักทายพี่น้องชาวระนอง สำเนียงใต้ติดทองแดง “สวัสดีครับพี่น้องชาวระนอง และเมืองระนองที่เคารพรัก วันนี้ผมจะมาขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวระนองที่ให้ความไว้วางใจ ส.ส.เอ หรือนายคงกฤษ์ ส.ส.ของพี่น้องชาวระนอง ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ” ก่อนที่ขยายเสียงจะแห่เคลื่อนไปตามเส้นทางต่างๆรอบตัวเมืองระนอง โดยมีประชาชนพี่น้องชาวระนองที่ทราบข่าว ต่างออกมายืนโบกไม้โบกมือ ให้กำลังกันตามริมถนนสายต่างๆ กันอย่างหนาแน่นและอบอุ่น
หลังจากนั้น นายอนุทิน และคณะ ได้แวะศาลเจ้าต่ายเตเอี๋ย ศาลเจ้าเก่าแก่อายุร้อยกว่าปี ของพี่น้องชาวระนอง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระนอง หลังกราบไหว้พระในศาลเจ้าเสร็จ ออกมาตีกลองประจำศาลเจ้า เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นขบวนรถแห่ก็ไปจบ ที่สุสานท่านเจ้าเมือง พระยาดำรงสุจริตมิศรภักดี หรือท่านคอซูเจียง ต้นตระกูล ณ ระนอง ที่ลูกหลานรับใช้เป็นข้าราชการต่อเนื่อง ตั้งแต่ สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึง รัชกาลที่ 7
อย่างไรก็ตามขณะลงพื้นที่ จ.ระนอง ผู้สือข่าว สอบถาม นายกอนุทิน ชาญวีรกูล กรณีพรรคกล้าธรรม ว่า วันจันทร์นี้ จะมารายรายงานตัวสนับสนุนหรือไม่ โดยนายอนุทิน ได้ หันไปพูดยิ้มกับ นายวราวุธ และไม่ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวกรณีดังกล่าว เพียบแต่บอกว่า “วันนี้มาทำบุญ มาขอบคุณพี่น้องชาวระนอง ชาวระนองใจดี ให้ ส.ส.พรรคภูมิใจไทยมา 3 สมัยแล้ว ก็ตั้งใจมาขอบคุณพี่น้องชาวระนอง เท่านั้น