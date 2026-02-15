ปกครองภูเก็ตบุกทลายบาร์รัสเซีย เปิดเกินเวลา - ขายบารากู่ จ้างต่างด้าวทำงาน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ปกครองภูเก็ต บุกทลายบาร์รัสเซีย ในพื้นที่ เชิงทะเล ลักลอบเปิดเป็นสถานบริการเกินเวลา พ่วงขายบารากู่ รวบ 2 ผู้ต้องหา ชาวรัสเซีย - เมียนมา ยึดของกลางเพียบ หลังชาวบ้านสุดทนแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เมื่อเวลา 17.00 น. วันนี้ (15 ก.พ.) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวผลการจับกุมร้าน SAFARI LOUNGE BAR ซึ่งเป็นบาร์รัสเซีย ลักลอบเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต เปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และลักลอบจำหน่ายบารากู่
สำหรับการเข้าตรวจสอบในคั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า ร้าน SAFARI LOUNGE BAR เลขที่ 49 ถนนบ้านดอน-เชิงทะเล ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีชาวต่างชาติสัญชาติรัสเซีย ลักลอบเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการจัดแสดงดนตรี เปิดให้บริการเกินเวลา และจำหน่ายบารากู่ภายในร้าน
หลังได้รับการร้องเรียน นายนิรัตน์ พงศ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต และนายดนัย สุขสกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยป้องกันจังหวัด และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว
จากการตรวจสอบพบว่า ร้านเปิดให้บริการในลักษณะสถานบริการจริง มีการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีดีเจเปิดเพลงเพื่อความบันเทิง และมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั่งดื่มกินจำนวนมาก ภายในร้านพบการสูบบารากู่หลายจุด โดยพบ MR.KAMIL สัญชาติรัสเซีย ทำหน้าที่ดูแลกิจการภายในร้าน และพบพนักงานบางส่วนเป็นคนต่างด้าวชาวเมียนมา
เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และตรวจยึดตัวยา อุปกรณ์สูบบารากู่จำนวนมาก พร้อมเงินสดของกลางจำนวนหนึ่ง ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหา 2 คน ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ประกอบก้วยผู้ต้องหาสัญชาติรัสเซีย แจ้งข้อกล่าวหา ซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซึ่งรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของเนื่องด้วยความผิด ตามมาตรา 242 และมาตรา 246 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร
ขายหรือให้บริการสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า โดยฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2558
ตั้งสถานบริการประเภทที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่ม จำหน่ายหรือให้บริการ โดยจัดให้มีการเต้น หรือยินยอมให้มีการเต้น หรือจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิง ซึ่งเปิดทำการหลังเวลา 24.00 นาฬิกา ตามมาตรา 3 (4) (ค) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ได้รับอนุญาต
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่รัฐมนตรีกำหนดเวลาห้ามขาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 28
เป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตทำงาน มีความผิดตามมาตรา 8 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบชื่อและสัญชาติของคนต่างด้าวภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่จ้าง มีความผิดตามมาตรา 13 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
นอกจากนั้นยังได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาสัญชาติพม่า ไม่แจ้งให้นายทะเบียนทราบถึงผู้เป็นนายจ้าง สถานที่ทำงาน และลักษณะงานหลักที่ทำ ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าทำงาน มีความผิดตามมาตรา 64/2 พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.