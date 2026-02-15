ส.ว.มอบเงินบริจาค 3 แสนบาทให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล วุฒิสมาชิก จ.สงขลา เป็นตัวแทนของ พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยนครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่มาของเงินบริจาคดังกล่าว พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานของวุฒิสภา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้รับความเมตตาจากพระเทพภาวนาวชิรคุณ เจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้นำไปมอบให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยมี รองอธิการบดี รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ รศ.ดร.พญ.มณทิรา ตัณฑนุช ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสุขภาวะนักศึกษา ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารร่มศรีตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของ อธิการบดี ได้กล่าวของคุณ สมาชิกวุฒิสภา ที่เห็นความสำคัญ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการที่เป็นศูนย์พักพิงและเยียวยา สำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จาก อุทกภัยในทุกครั้งที่ผ่านมา โดย มหาวิทยาลัยฯจะนำเงินที่ได้รับดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบอย่างดีที่สุด
สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ( มอ.หาดใหญ่ ) มีบทบาทเป็นอย่างมาก ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และพื้นที่ใกล้เคียง ในการเกิดอุทภัยของ จังหวัดสงขลา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยเป็นที่ตั้งศูนย์พักพิง เพื่อรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 โดยมีผู้เดือดร้อนจากอุทกภัยเข้ามาพักอาศัยชั่วคราว จำนวน 14,000 คน และมีการดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง