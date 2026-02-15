อนุฯ กสทช. วุฒิสภา ติดตามผลทดสอบ Cell Broadcast ระดับประเทศ พบการแจ้งเตือนรูปแบบเสียงเข้าถึงประชาชนสูงสุดกว่าร้อยละ 91

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา คณะอนุกรรมาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ได้มีการประชุม ครั้งที่ 2/2569 โดยมี นายสุทนต์ กล้าการขาย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม สรุปได้ดังนี้
1. ประเด็นการติดตามและประเมินผลการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน Cell Broadcast ระดับประเทศ (Nationwide Test) รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศไทย โดยเชิญผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน Cell Broadcast ระดับประเทศ (Nationwide Test) และหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยของประเทศไทย
สรุปได้ว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มีการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยผ่านสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell Broadcast) อย่างต่อเนื่อง โดยผลการทดสอบภาพรวมทั่วประเทศจากกลุ่มเป้าหมาย 9,247 คน พบว่า ประชาชนได้รับการแจ้งเตือนในรูปแบบเสียงมากสุดคิดเป็นร้อยละ 91.56 รูปแบบข้อความร้อยละ 79.68 และรูปแบบสั่นร้อยละ 49.68 โดยมีผู้ที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนคิดเป็นร้อยละ 7.79 เนื่องจากปัญหาระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้อัปเดต ระบบสัญญาณของเครือข่าย และรุ่นของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ความไม่สงบ เหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และความคาดหวังของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. ปภ. NT AIS TRUE และ GISTDA เพื่อร่วมทดสอบและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย ทั้งในระดับเล็ก ระดับกลาง ระดับใหญ่ และระดับประเทศ เพื่อให้การแจ้งเตือนภัยสามารถส่งถึงประชาชนได้ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. กำหนดวันและเวลาประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งต่อไป ในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 401 (สว.) ชั้น 4 อาคารรัฐสภา ประเด็นกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ กรณีพิจารณาศึกษามาตรการกำกับดูแลจริยธรรมของอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)