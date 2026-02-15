วันจ่ายตรุษจีนที่ยะลา ปชช.ออกเลือกซื้อของคึกคัก

ยะลา - วันจ่ายรับเทศกาลตรุษจีนที่ยะลาคึกคัก ประชาชนเลือกซื้อสินค้าตามกำลังซื้อ ขณะที่ราคาสินค้าส่วนใหญ่ยังคงเดิม
วันนี้ (15 ก.พ.) บรรยากาศวันจ่ายตรุษจีนในพื้นที่จังหวัดยะลา ที่ตลาดสดพิมลชัย อ.เมือง จ.ยะลา เช้าวันนี้ มีพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายอาหาร คาว หวาน เครื่องเซ่นไหว้ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2569 คึกคัก โดยส่วนใหญ่เลือกจับจ่ายของไหว้ตามความเหมาะสมและกำลังซื้อของตนเอง สำหรับปีนี้ราคาสินค้าส่วนใหญ่ราคาคงเดิม ทั้งประเภทเนื้อสัตว์ อาหารทะเล ขณะที่ผักและผลไม้ ขนมเซ่นไหว้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้วางกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
ทั้งนี้ พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ยืนยันว่า ไม่มีการปรับขึ้นราคา ประเภทราคาอาหารทะเลคงเดิม เช่น ปลากระพง กก.ละ 150 บาท ปลาจาระม็ด กก.ละ 200 บาท ปลานวลจันทร์ กก.ละ 250 บาท ขณะที่กุ้งแชบ๋วย กก.ละ 500 บาท กุ้งลายเสือ กก. 900 บาท ขณะที่ราคาของไหว้ต่าง ๆ ก็ยังคงราคาเดิม เช่น เป็ดต้ม (พร้อมไหว้) ตัวละ 370-450 บาท ไก่บ้าน กก.ละ 150 บาท ไก่เนื้อ กก.70 บาท
ส่วนของราคาขนมไหว้เจ้า ขนมเข่ง ราคา กก.130-150 บาท ขนมเทียน 200 บาท ราคาเนื้อหมู สามชั้น กก.ละ 120 บาท เนื้อแดง 150 บาท เนื้อติดมัน กก.ละ 120-130 บาท ขณะที่ ผักสด ราคาปกติไม่ปรับขึ้น ทั้งนี้ของไหว้ต่างๆ ชาวไทยเชื้อสายจีนเตรียมไว้สำหรับใช้ในการประกอบอาหาร ในวันไหว้ เทพเจ้า บรรพบุรุษ ที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้