ม.หาดใหญ่ มอบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ SGN Preferred Choice 2025

วานนี้ (14 ก.พ.) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ Songkhla Gastronomy Network จัดมอบประกาศนียบัตรและตราสัญลักษณ์ SGN Preferred Choice 2025 ภายใต้โครงการวิจัย "การพัฒนาเครือข่ายและเขตพื้นที่วัฒนธรรมอาหารสู่การสร้างสรรค์ระดับภูมิภาค : ศูนย์กลางบูรณาการสำหรับการออกแบบประสบการณ์วัฒนธรรม ด้านอาหารระดับพรีเมียม" ณ ห้อง Nex Lab อาคารคณะบริหารธุรกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการภาคอาหาร เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารและการท่องเที่ยวเชิงอาหารของจังหวัดสงขลาสู่สายตาสากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ Reinventing University หรือ โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อยู่ในกลุ่ม 3 คือมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ โดยการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมไปพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ จึงได้ร่วมกันในการยกระดับมาตรฐานอาหาร การบริการ และประสบการณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของสงขลา ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และความเป็นท้องถิ่นไว้อย่างภาคภูมิใจ ตราสัญลักษณ์ SGN Preferred Choice ไม่ใช่เพียงแค่เครื่องหมายรับรอง แต่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศ ความใส่ใจในคุณภาพ และความมุ่งมั่นในการนำเสนอประสบการณ์อาหารที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือน
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง "หาดใหญ่ในเงาน้ำ : เหลียวหลัง แลหน้าชีวิตต้องมีความหวัง" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ศุภราทิตย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ที่กล่าวถึง ภาพของน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ที่ผ่านมา ว่า โลกกำลังปรับตัวไปในโหมดของความแล้ง จึงกังวลเรื่องน้ำแล้งมากกว่า ไม่ได้หมายความว่าหาดใหญ่น้ำจะไม่ท่วม ในอนาคตน้ำจะเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับการขยายตัวของเมือง การเตรียมรับมือจึงมีความสำคัญ รวมไปถึงการจัดการน้ำ ระบบเตือนภัย และแผนรับมือในการป้องกันอุทกภัยในอนาคต