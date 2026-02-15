สลด! วัยรุ่นซ้อน 3 ควบจักรยานยนต์ซิ่งก่อนชนต้นมะขามริมทางดับหมู่

นครศรีธรรมราช - เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนต้นมะขามริมถนนเสียชีวิตพร้อมกันถึง 3 ราย เบื้องต้นคาดกำลังขับกลับจากเที่ยวในตัวเมืองนครศรีธรรมราช แต่คนขับหลับในจึงเสียหลักชนต้นมะขามดังกล่าว
วันนี้ (15 ก.พ.) พนักงานสอบสวน สภ.เฉลิมพระเกียรติ หน่วยกู้ภัยไต้เต็กเซี่ยงตึ๊ง เข้าตรวจสอบบริเวณริมถนนสายเฉลิมพระเกียรติ-เชียรใหญ่ ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ หมู่ 4 ต.ดอนตรอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช หลังจากรับแจ้งอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนต้นมะขามริมถนนเสียชีวิตพร้อมกันถึง 3 ราย
ในที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายทั้ง 3 ราย อายุไม่เกิน 20 ปี สภาพคอหัก ศีรษะแตก แขนขาหัก อยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนส์ ทั้ง 3 ราย ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์สีดำสภาพพังยับเยิน ส่วนที่ต้นมะขามขนาดใหญ่พบร่องรอยรถจักรยานยนต์อัดกระแทก จุดเกิดเหตุเต็มไปด้วยเศษขยะ และถังขยะแตก ตำรวจตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายไม่พบว่ามีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงบุคคลใด ๆ มีเพียงเงินสดจำนวนหนึ่งเท่านั้น
เจ้าของบ้านใกล้จุดเกิดเหตุระบุว่า ช่วงเช้าตรู่ยังไม่สว่างได้ยินเสียงท่อรถจักรยานยนต์แผดเสียงดัง ก่อนได้ยินเสียงกระแทกจึงรีบวิ่งออกมาดู เข้าใจว่าสุนัขถูกจักรยานยนต์ชนแน่แล้ว และได้ใช้ไฟฉายส่องหาแต่ไม่พบ เมื่อมาดูที่หน้าล้านข้างต้นมะขามจึงพบชายวัยรุ่นทั้งสามรายนี้เสียชีวิต โดยสองรายแรกนอนกอดกันอยู่ ส่วนอีกรายกระเด็นห่างไป
อย่างไรก็ตามตำรวจพบว่า เบื้องต้นนั้นมีคนยืนยันว่าเด็กทั้ง 3 คนนี้เป็นคนอำเภอเชียรใหญ่ เชื่อว่าทั้งสามรายได้กลับมาจากเที่ยวกลางคืนในตัวเมืองนครศรีธรรมราช หลังจากเดินทางกลับบ้านได้ซ้อน 3 กันมาตามถนนสายนี้ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุผู้ขับขี่อาจหลับใน และด้วยที่ขับมาด้วยความเร็วสูงเป็นเหตุให้เสียหลักแฉลบลงข้างทางเฉี่ยวชนกับถังขยะ ก่อนที่ทั้งสามจะมาปะทะกับต้นมะขามใหญ่อย่างรุนแรง เป็นเหตุให้เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ โดยไม่พบว่ามีรถยนต์หรือจักรยานยนต์คันอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเกิดเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามหาญาติอย่างเร่งด่วนแล้ว