วางต่อเนื่อง! คนร้ายลอบวางระเบิด 7 จุด ในพื้นที่ 2 อำเภอ จ.นราธิวาส

นราธิวาส - กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบวางระเบิดก่อกวนในพื้นที่ จ.นราธิวาส 7 จุด ใน 2 อำเภอ โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ (15 ก.พ.) กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานสถานการณ์เหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบวางระเบิดก่อกวนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ห้วงวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 รวมจำนวน 7 จุด โดยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต รายละเอียดดังนี้
พื้นที่อำเภอยี่งอ จำนวน 5 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 เวลา 23.00 น. บริเวณร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่เทศบาลตำบลยี่งอ, จุดที่ 2 เวลา 23.50 น. ห่างจากจุดที่ 1 ประมาณ 300 เมตร ในเขตเทศบาลตำบลยี่งอ, จุดที่ 3 เวลา 02.09 น. บริเวณหน้าร้านซ่อมโทรทัศน์ ตรงข้ามตลาดเทศบาลยี่งอ เส้นทางไปบ้านกูเล็ง, จุดที่ 4 เวลา 04.00 น. บริเวณสะพานเหล็ก ใกล้หอนาฬิกาวงเวียน ทางออกสู่ทางหลวงหมายเลข 42 และจุดที่ 5 เวลา 05.00 น. บริเวณทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 42 ตำบลยี่งอ
พื้นที่อำเภอระแงะ จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 เวลา 23.32 น. บริเวณร้านขายของชำรัตน์เจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลตันหยงมัส และ จุดที่ 2 เวลา 01.00 น. บริเวณตรงข้ามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 หมู่ที่ 1 ตำบลตันหยงมัส
จากเหตุการณ์ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ได้เข้าปิดกั้นพื้นที่ ตรวจสอบที่เกิดเหตุ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอประณามการกระทำที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยืนยันจะเร่งรัดสืบสวนสอบสวน ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัย สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 1341 หรือแจ้งได้ที่หน่วยเฉพาะกิจใกล้บ้านท่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง