อุบัติเหตุหมู่! รถทัวร์สายภูเก็ต-เบตงพลิกคว่ำ ผู้โดยสารเจ็บระนาว คนขับขาซ้ายขาด

ตรัง - รถทัวร์สองชั้นสายภูเก็ต-เบตง พลิกคว่ำริมถนนสายตรัง-กระบี่ ช่วงตรงข้าม รร.สามัคคีศึกษา ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยเฉพาะคนขับขาซ้ายขาด เบื้องต้น จนท.คาดเกิดจากคนขับหลับใน
วันนี้ (15 ก.พ.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ห้วยยอด จ.ตรัง ได้รับแจ้งรถทัวร์ประสบอุบัติเหตุพลิกคว่ำ ริมถนนสายตรัง-กระบี่ ช่วงตรงข้ามโรงเรียนสามัคคีศึกษา ต.นาวง อ.ห้วยยอด เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย ทั้งจากมูลนิธิต่างๆ รวมทั้งจากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจาก อ.ห้วยยอด อ.รัษฎา อ.วังวิเศษ และ อ.เมืองตรัง ประมาณ 20 คัน รีบเดินทางไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ทั้งนี้ พบรถทัวร์สองชั้น สายภูเก็ต-เบตง (775-6) ป้ายทะเบียน 10-1147 ยะลา ของบริษัท เที่ยงธรรมพูนผล จำกัด พลิกคว่ำตะแคงขวาอยู่ในคูริมถนน สภาพด้านหน้าพังยับ เจ้าหน้าที่ต้องเร่งพังกระจกด้านหลังรถ เพื่อลำเลียงผู้โดยสาร และผู้บาดเจ็บออกมา ก่อนปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเร่งนำคนเจ็บขึ้นรถ เพื่อส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสกว่า 10 ราย ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยกว่า 30 ราย
โดยแบ่งไปรักษาที่โรงพยาบาลห้วยยอด และโรงพยาบาลวังวิเศษ มากที่สุด ส่วนคนขับทราบชื่อ นายสิริชัย ตังเซ่งกี้ อายุ 52 ปี ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด คือ ขาซ้ายขาด ศีรษะแตก แต่รู้สึกตัวสามารถพูดจาโต้ตอบได้ โดยบอกว่าสาเหตุเพราะถูกรถจักรยานยนต์ตัดหน้ากระชั้นชิด ทำให้ตนเองต้องหักหลบ เป็นเหตุให้รถทัวร์พลิกคว่ำ นอกจากนั้นผู้โดยสารอีก 1 คน ยังได้รับบาดเจ็บกระดูกข้อเท้าซ้ายแตกจนกระดูกโผล่
ขณะเดียวกัน ยังพบรถบรรทุกที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายอีกคันหนึ่ง โดยบริเวณกันชนหน้ายุบ และกระจกแตก จากการถูกรถทัวร์เฉี่ยวชนก่อนเสียหลักพลิกคว่ำ ทั้งนี้ พบว่ารถได้เสียหลักก่อนไถลลงริมทางระยะทางยาวประมาณ 80 เมตร ก่อนจะพลิกคว่ำดังกล่าว
ด้านพนักงานประจำรถ บอกว่า รถได้ออกจากสถานีขนส่งภูเก็ต ในเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ กำหนดถึงปลายทาง อ.เบตง จ.ยะลา ในเวลาประมาณ 11.30 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ มีผู้โดยสารทั้งหมด 49 คน คนขับรถ 1 คน พนักงานประจำรถ 2 คน รวมทั้งหมด 52 คน ขณะเกิดเหตุตนเองนอนหลับ จึงไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้น
ทางด้านผู้โดยสาร บอกว่า คนขับน่าจะหลับใน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ต.นาวง อ.ห้วยยอด ซึ่งเห็นเหตุการณ์ เล่าว่า ช่วงเกิดเหตุพวกตนเองมาซุ่มดักรอถ่ายภาพเยาวชนรถซิ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาพอดี เชื่อว่าคนขับหลับใน ยืนยันไม่มีรถจักรยานยนต์ตัดหน้าอย่างที่คนขับกล่าวอ้างแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม ทางเจ้าหน้าที่จะต้องทำการสอบปากคำ คนขับรถ พนักงานประจำรถ และผู้โดยสาร เพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไป ส่วนทางด้านบริษัทได้จัดรถคันใหม่มารับผู้โดยสารที่เหลือส่งปลายทางต่อไปแล้ว