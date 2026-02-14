ชุมพร - "พิพัฒน์" จับมือ "นายกโต้ง" เปิดเทศกาลล่องแพเชิงอนุรักษ์ ชูอัตลักษณ์ คนต้นน้ำ กระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยว พร้อมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสกลางน้ำรับวาเลนไทน์
วันนี้ ( 14 ก.พ.69) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ ร่วมกับ นายนพพร อุสิทธิ์ นายก อบจ.ชุมพร เป็นประธานเปิด “งานล่องแพเชิงอนุรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ” ประจำปี 2569 ณ ท่าลงแพสะพานในหยาน เพื่อสืบสานวิถีชีวิตพื้นถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน โดยมี นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางพณณกร ชูกิตติวิบูลย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และนายสกุล ดำรงเกียรติกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมเปิดงาน
นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวชื่นชมความสามัคคีของชาวพะโต๊ะที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของ "คนต้นน้ำ" โดยระบุว่าในอดีตการล่องแพคือการสัญจรหลัก แต่ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน ทั้งยังช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมและอาหารพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้คงอยู่สืบไป
ด้านนายสัมฤทธิ์ ออตเล่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กล่าวว่า อำเภอพะโต๊ะมีศักยภาพทางธรรมชาติสูง สมดังคำขวัญ “ดินแดนแห่งภูเขาเขียว เที่ยวล่องแพ แลหมอกปก น้ำตกงาม ลือนามผลไม้” การจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำความพร้อมของพื้นที่ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว
กิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้บรรยากาศแห่งความรัก โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ การจดทะเบียนสมรสกลางน้ำ กิจกรรมสุดโรแมนติกรับวันวาเลนไทน์ เพื่อสร้างความทรงจำพิเศษให้กับคู่รักท่ามกลางสายน้ำและขุนเขา กิจกรรมเปิดเมืองกินฟรี ในช่วงเย็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ ถนนหน้าโรงพยาบาลพะโต๊ะ อบจ.ชุมพร ร่วมกับเทศบาลตำบลพะโต๊ะ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จัดเลี้ยงอาหารพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มรสฟรีตลอดสาย กิจกรรม พะโต๊ะล่องแพ & แคมป์ปิ้ง13-15 ก.พ. กิจกรรมล่องแพสัมผัสธรรมชาติ พร้อมความบันเทิงจากศิลปินนักร้อง ณ ท่าน้ำมาลินล่องแพ และสนุกสนานกับรำวงเพชรบุรี ณ เวทีกลางหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการใกล้ชิดธรรมชาติ ทางผู้จัดงานได้จัดเตรียม จุดกางเต็นท์ฟรี พร้อมระบบไฟส่องสว่างและห้องน้ำไว้บริการถึง 3 จุดหลัก ได้แก่ หน้าที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ จุดชมวิวสะพานพะโต๊ะ ท่าน้ำหลังเทศบาลตำบลพะโต๊ะ เทศกาลล่องแพเชิงอนุรักษ์พะโต๊ะ ไม่เพียงแต่เป็นการท่องเที่ยวเพื่อความสนุกสนาน แต่ยังเป็นการย้ำเตือนให้ทุกคนร่วมกันหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ของชาวชุมพรตอนใต้