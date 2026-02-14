สมาชิกออมทรัพย์ครูชุมพร โวยคณะกรรมการไม่โปร่งใส เปลี่ยนบริษัทค้ำประกันสัญญาทำกว่า 7 พันกรมธรรม์เสี่ยงเสียผลประโยชน์

ชุมพร - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร โวยคณะกรรมการไม่โปร่งใส เปลี่ยนบริษัทค้ำประกันสัญญาใหม่โดยไม่แจ้ง ทำกว่า 7,000 กรมธรรม์ มูลค่าคุ้มครอง 1,000 ล้านบาท มีความเสี่ยงสูงเสียประโยชน์ ไม่มีทางเลือก ด้านประธานคณะกรรมการฉิ่งหนีนักข่าว โยนผู้จัดการแจง ด้านผู้ตรวจสอบเผยสมาชิกควรมีสิทธิ์เลือก
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 14 ก.พ.69) ที่หน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ถนนเพชรเกษมชุมพร-ระนอง ตำบลวังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร ได้มีแกนนำตัวแทนสมาชิกบางส่วนกว่า 10 คน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร มารวมตัวกันพร้อมป้ายข้อความ อาทิ "หยุดมติ ยกเลิกประกันบริษัทฟิลลิปประกัน จำกัด (มหาชน) แบบชำระครั้งเดียวคุ้มครองตลอดสัญญา และการห้ามเสนอขายประกันให้สมาชิก แนวทางเปลี่ยนไปสู่ บริษัทใหม่ต้องชำระทุกปี กระทบและเป็นภาระของสมาชิก ประธาน คณะกรรมการ ผู้จัดการ คือผู้มีมติยกเลิกและกำหนดแนวทางเสนอขาย ห้ามสมาชิกตั้งคำถาม ใครรับผิดชอบความเสี่ยงกว่า 7,000 กรมธรรม์ ความเสียหายของสมาชิก มูลค่าความคุ้มครองระดับ 1,000 ล้านบาท หยุดใช้อำนาจที่กระทบสมาชิก ทบทวนมติ เพื่อคุ้มครองสิทธิและโอกาสของสมาชิกทุกคน"
"บริษัทยิ่งเยอะสมาชิกมีทางเลือก เบี้ยชำระทุกปีมีความเสี่ยงต่อผู้ค้ำ ชำระครั้งเดียวดีอยู่แล้ว กรรมการผู้จัดการไม่มีสิทธิ์ ขอเปิดประชุมวิสามัญ ให้ประธานกรรมการชี้แจงเรื่องนี้ ถ้าไม่ทบทวนมวลชนถึงสหกรณ์ "
โดย นางสาวฉวีวรรณ พรหมขจร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร ซึ่งเป็นครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง กล่าวว่า การที่เรามากันในวันนี้เพื่อจะเรียกร้องให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้ทบทวนมติที่ได้ยกเลิกบริษัทฟิลลิปประกัน ที่สมาชิกได้ทำสัญญาค้ำเงินกู้ระยะยาวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร แล้วให้มาทำกับบริษัทใหม่ซึ่งเป็นสัญญาระยะสั้นปีต่อปี จึงทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสมาชิกที่ทำประกันระยะยาวไปแล้วกว่า 7,000 กรมธรรม์ ที่มีมูลค่าความคุ้มครองสูงถึง 1,000 ล้านบาท และการทำประกันในระยะสั้นปีต่อปีก็จะมีปัญหาเรื่องผู้ค้ำที่มีความเสี่ยง
นางสาวฉวีวรรณ กล่าวต่อว่า ความต้องการของสมาชิก คือไม่ต้องการให้ยกเลิกบริษัทเดิมที่สัญญาระยะยาวอยู่แล้ว แต่ทางออกที่ดีคือทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร ควรจะสร้างทางเลือกให้สมาชิก โดยจัดหาบริษัทค้ำประกันมากกว่าหนึ่งบริษัท โดยมีทั้งบริษัททำค้ำประกันเงินกู้แบบสัญญาระยะสั้น และแบบสัญญาระยาว เพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกด้วยตามความพร้อมของตัวเอง
"การที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร ดำเนินการในเรื่องนี้ ไม่ได้ถามความต้องการของสมาชิก ไม่ได้ถามความคิดเห็นของสมาชิก และไม่ได้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสามัญประจำปี สมาชิกเราไม่ทราบเหตุผลอะไรเลยจากคณะกรรมการชุดนี้" นางสาวฉวีวรรณ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเดียวกันที่ห้องประชุมชั้น 4 ของสำนักงานสหกรณ์ออกมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ได้มีการจัดประชุมโครงการสัมมนาภาคีเครือข่าย ประจำปีบัญชี 2569 โดยผู้สื่อข่าวได้ติดต่อเจ้าหน้าที่ว่าหลังเลิกประชุมสัมมนาในช่วงเวลาพักเที่ยงจะขอสัมภาษณ์ ว่าที่ ร.ต.ปริญญา พงศ์กาสอ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด เพื่อทราบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว แต่ปรากฎว่าหลังจากเลิกประชุมสัมมนาโครงการดังกล่าว ว่าที่ ร.ต.ปริญญา ได้หลบผู้สื่อข่าวลงบันใดข้างห้องประชุมออกไปอย่างรวดเร็ว
จากนั้นได้มี นางสุมาลี ธรรมวุฒิ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด มาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า กรณีนี้ทางสมาชิกได้ยื่นเรื่องถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพรแล้ว โดยผ่านสำนักงานผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ และทางสหกรณ์ฯได้รับเรื่องแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการในคราวต่อไป ซึ่งผลจะออกมาอย่างไรเป็นนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการ แล้วจะรายงานให้สมาชิกทราบต่อไป
ด้านนายถาวร นาคอุดม ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด กล่าวว่า เรื่องนี้ตนเห็นด้วย เพราะสมาชิกควรมีสิทธิ์เลือกว่าเขาจะทำประกันแบบไหนประเภทใด ซึ่งเป็นทางเลือกของเขาที่พร้อมจะทำแบบไหน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
นายถาวร กล่าวว่า เรื่องการยกเลิกบริษัทประกันดังกล่าวนั้นตนไม่ทราบรายละเอียด แต่ถ้าบริษัทดังกล่าวมีความบกพร่องก็ควรยกเลิก แต่ถ้าไม่มีข้อบกพร่องอะไรก็ไม่ควรยกเลิก และการยกเลิกก็ต้องแจ้งเหตุผลให้กับสมาชิกทราบด้วย เพราะสมาชิกที่ทำประกันไว้กับบริษัทที่ถูกยกเลิกเขามีผลประโยชน์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาโดยตรง
" เรื่องนี้คณะกรรมการดำเนินการมีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ว่าให้ยกเลิกบริษัทเก่า และให้ทำกับบริษัทใหม่ที่เขาตั้งมาแล้วตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2568 คือตั้งใหม่และยกเลิกเก่า ซึ่งมติในที่ประชุมครั้งนั้นคณะกรรมการดำเนินการมีมติ 10 ต่อ 3 คือ 10 คนให้ยกเลิก อีก 3 คน งดออกเสียง แต่ขณะนี้มติเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้รับรองรายงานการประชุม เพราะต้องนำเข้ารับรองในการประชุมคณกรรมการคราวต่อไป" นายถาวร นาคอุดม ประธานผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด กล่าว