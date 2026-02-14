เนรมิตหน้าทอนสู่แลนด์มาร์กโรแมนติก ควงคู่รักจดทะเบียนชมพระอาทิตย์ตกหวานฉ่ำ

สุราษฎร์ธานี - ททท.เกาะสมุย ชวนเติมเต็มเทศกาลแห่งความรัก จัดงาน “Samui Balloon of Love 2026” เนรมิตรหน้าทอนสู่แลนด์มาร์กโรแมนติกระดับนานาชาติ” ควงคู่รัก 5 คู่ จดทะเบียน พร้อมชมอาทิตย์ตกหวานฉ่ำ
วันนี้ ( 14 ก.พ.69) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเกาะสมุย จัดกิจกรรม “Samui Balloon of Love 2026” ระหว่างวันที่ 14–15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ Umbrella Tree Villas and Sunset Bar ชายหาดหน้าทอน หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมเนรมิตพื้นที่ชายหาดหน้าทอน หนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตก ที่สวยที่สุดของเกาะสมุยให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งความรักในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ผสานความโรแมนติก ศิลปะ และ วิถีชุมชน พร้อมกระจายตัวนักท่องเที่ยวจากพื้นที่หลักสู่แหล่งท่องเที่ยวศักยภาพของท้องถิ่น
นางสาวณิชฐารัศม์ วาณิชย์เจริญ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายนักท่องเที่ยวจากพื้นที่หลัก เช่น หาดเฉวง สู่ พื้นที่รองที่มีศักยภาพ อย่างชายหาดหน้าทอน พร้อมสร้างการรับรู้สินค้าและบริการท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมเชิงไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และกลุ่ม Expat โดยไฮไลต์สำคัญคือ การจดทะเบียนสมรสท่ามกลางบอลลูนแห่งความรัก
โดยมีฉากหลังเป็นวิว Sunset อันเป็นเอกลักษณ์ของชายหาดหน้าทอน ซึ่งเปิดโอกาสให้คู่รักทุกเชื้อชาติทุกเพศเข้าร่วม สะท้อนการสนับสนุนความหลากหลายทางสังคม ภายในงานยังมีการจัดแสดงบอลลูนแห่งความรักจำนวน 3 ลูก ที่สื่อถึงความรัก ความหลากหลายของความรัก และการอยู่ร่วมกันบนเกาะแห่งความสุข สอดคล้องกับแนวคิดของสมุยในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้าง เป็นมิตร และรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม DIY Workshop ให้ผู้ร่วมงานได้ประดิษฐ์และวาดลวดลายลงบนบอลลูนและว่าวในสไตล์ของตนเอง จุดถ่ายภาพ LOVE Photo Spot ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับงานนี้ ตลาดนัดงานคราฟท์และของอร่อยจากชุมชนที่นำเสนอเมนูต้นตำรับเฉพาะในงาน รวมถึงดนตรีสดฟังสบายริมทะเลที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศโรแมนติกยามพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเกาะสมุย ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว คู่รัก และผู้ที่มองหาประสบการณ์พิเศษ ในช่วงเทศกาลแห่งความรัก มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “Samui Balloon of Love 2026” และสัมผัสเสน่ห์ ของหน้าทอนในมุมมองใหม่ โดยในวันนี้ได้มีคู่สมรสชาวไทย จูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์นี้ 5 คู่ด้วย กัน โดยคู่ของ นายธีรวัฒน์. ชูสุชน นางสาวณปภา พรหมเมศวร์ คู่รักที่ครองรักกันมายาวนานถึง 10 ปี จนมีลูกชาย และลูกสาว ด้วยกัน ได้ถือโอกาสในวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสในวันนี้ด้วย