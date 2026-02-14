สุดคึกคักรับวาเลนไทน์! คู่รักร่วมงานวิวาห์ใต้สมุทร 2026 จ.ตรัง ริมหาดสิวาลัย เกาะมุกด์

ตรัง - บรรยากาศงานวิวาห์ใต้สมุทร 2026 สุดคึกคัก คู่รักจดทะเบียนสมรสริมหาดสิวาลัย เกาะมุกด์ จดทะเบียนสมรสใต้ทะเล ณ หินก้อนเดียว ถ้ำมรกต และเลี้ยงฉลอง ที่หาดปากเมง
วันนี้ (14 ก.พ.) นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วิวาห์ใต้สมุทร 2026 หรือ Trang Love Festival 2026 พร้อมเป็นสักขีพยานในพิธีจดทะเบียนสมรสครั้งประวัติศาสตร์ ท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามของทะเลอันดามัน โดยมี นายสุธรรม เศรษฐพิศาล ประธานหอการค้าจังหวัดตรัง รวมทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
จากนั้นคู่บ่าวสาวได้ร่วมกันจดทะเบียนสมรส ณ หาดสิวาลัย ตั้งอยู่บนเกาะมุกด์ อำเภอกันตัง และจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล ณ หินก้อนเดียว ถ้ำมรกต อำเภอกันตัง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของงานวิวาห์ใต้สมุทร ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มแห่งความสุข ก่อนปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงฉลอง ณ หาดปากเมง อำเภอสิเกา เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่คู่บ่าวสาวอย่างยิ่งใหญ่