นักเรียนหญิง รร.พะตงฯ เหยื่อหนุ่มคลั่งได้กลับแล้ว ตำรวจคอหงส์รับส่งถึงบ้านพร้อมตุ๊กตาตัวใหญ่

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - นักเรียนหญิง รร.พะตงฯ ที่ถูกยิงที่บริเวณท้อง แพทย์ รพ.มอ.อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว ตำรวจ สภ.คอหงส์นำรถมารับส่งถึงบ้านพร้อมมอบตุ๊กตาเป็นของขวัญ
วันนี้ (14 ก.พ.) ที่ จ.สงขลา หลังจากที่เกิดเหตุหนุ่มวัย 18 ปีชิงปืนตำรวจบุกเข้าไปในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ และยิง ผอ.เสียชีวิตและนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บ 1 คนนั้น
ล่าสุด นักเรียนหญิงอายุ 16 ปีคนดังกล่าว ซึ่งที่ถูกยิงบริเวณท้องและพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เมื่อเวลา 19.30 น. วานนี้ (13 ก.พ.) แพทย์ได้อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านได้แล้ว โดยตำรวจ สภ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้นำรถตู้ไปรับและอำนวยความสะดวก พาไปส่งถึงบ้านพักที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลาแล้ว
และได้มอบตุ๊กตาตัวใหญ่เป็นของขวัญและเป็นกำลังใจให้ด้วย ซึ่งสภาพจิตใจของนักเรียนหญิงคนนี้เริ่มดีขึ้น ยิ้มได้ โดยมีครอบครัวคอยดูแลเป็นอย่างดี