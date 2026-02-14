“สมรัก สมรส” จดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง

สุราษฎร์ธานี – อำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา จัดโครงการ “สมรัก สมรส” ส่งเสริมสถาบันครอบครัวเข้มแข็ง มีคู่รักร่วมจดทะเบียนสมรส 6 คู่ รับวันวาเลนไทน์
วันนี้ (14 ก.พ. 69) นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการ "สมรัก สมรส อำเภอตะกั่วทุ่ง ประจำปี. 2569" พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการจดทะเบียนสมรสของคู่รักที่เดินทางมาจดทะเบียนในวันแห่งความรัก ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความยินดี โดยมี พระประสาธน์ธสารโสภณ เจ้าอาวาสวัดควนกะไหล เจ้าคณะจังหวัดพังงา–ระนอง (ธรรมยุต) นายมาเหยด โบบทอง อิหม่ามประจำมัสยิดบ้านเขาเปาะ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยานแก่คู่สมรส 6 คู่ ในครั้งนี้ มีนายวิเชฐ สูยะนันท์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็นนายทะเบียน
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักทะเบียนอำเภอตะกั่วทุ่ง ซึ่งได้ออกให้บริการรับจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ ณ ทูทรี คาเฟ่ บ้านชีน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่รักที่พร้อมเริ่มต้นสร้างครอบครัว ให้ได้จดทะเบียนสมรสเนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคง สร้างความรัก ความเข้าใจ และความอบอุ่นภายในครอบครัว อันเป็นรากฐานสำคัญของสังคม พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายของคู่สมรส เพื่อให้ครอบครัวได้รับสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายต่อไป