สงขลาผวาอีก! ชายติดยาเข้าไปเปิดน้ำใน รร.บ้านควนโส อ.ควนเนียง ตำรวจตามจับได้ที่บ้าน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ครูรีบแจ้งตำรวจหลังชายท่าทางไม่ปกติขับรถพ่วงข้างเข้าไปเปิดน้ำในโรงเรียนบ้านควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา ตำรวจตามตัวถึงบ้าน นำไปตรวจฉี่พบเสพยา คุมตัวดำเนินคดี
ที่ จ.สงขลาหลังจากที่เกิดเหตุหนุ่มวัย 18 ปีชิงปืนตำรวจบุกเข้าไปในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ อ.หาดใหญ่ และยิง ผอ.เสียชีวิตและนักเรียนหญิงได้รับบาดเจ็บ 1 คน ล่าสุดมีรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายโมงครึ่งเมื่อวานนี้ (13 ก.พ.) ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านควนโส ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา หวาดผวา โดยมีชายคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเข้าไปเปิดน้ำในโรงเรียน และมีอาการแปลกๆ ไม่เหมือนคนปกติ จึงรีบแจ้งตำรวจ สภ.ควนเนียงให้ไปตรวจสอบ
สภ.ควนเนียงจึงรีบส่งตำรวจสายตรวจไปทันที ปรากฏว่า ชายคนดังกล่าวได้ขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกไปก่อน แต่ยังไว้ใจไม่ได้ จึงได้ตามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้พาไปที่บ้านชายคนนี้ เมื่อไปถึงพบชายอายุประมาณ 30 ปี ตอนตำรวจไปที่บ้านก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไร ตรวจค้นในบ้านก็ไม่พบยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย
แต่เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจของชาวบ้าน เจ้าหน้าที่จึงพาไปตรวจปัสสาวะที่โรงพยาบาลควนเนียง ปรากฏว่า พบสารเสพติดจึงควบคุมตัวส่ง สภ.ควนเนียงดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติด