จับตัวการใหญ่บนเกาะพะงัน!! รวบหนุ่มอิสราเอลทำตัวเป็นมาเฟีย ค้ายาเสพติดครบวงจร มูลค่า 50 ล้าน

สุราษฎร์ธานี - ตำรวจท่องเที่ยวบูรณาการร่วมหลายฝ่าย รวบเจ้าของร้านอาหารชาวอิสราเอล บนเกาะพะงัน ทำตัวเป็นมาเฟีย ค้ายาเสพติด ใช้โค้ตว่า “อิสราเอลกรุ๊ป” ขายครบวงจรผ่าน WhatsApp มูลค่า 50 ล้าน
วันนี้( 14 ก.พ.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายใต้นโยบายของ พล.ต.ท.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ ผบช.ทท. ได้มอบหมายสั่งการให้ พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 ประสาน กำลัง บูรณาการร่วมกับ นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน ชุดสืบสวน ปฎิบัติการพิเศษ ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ตำรวจ สืบสวน สภ.เกาะพะงัน ฝ่ายปกครอง และ ตม.จว.สุราษฎร์ธานี ร่วมกันกวาดล้างอาชญากรรมในห้วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ และก่อนตรุษจีน
โดยช่วงบ่ายวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ได้ออกสืบสวนหาข่าว และ พบเบาะแส ว่ามีชาวอิสราเอล มีพฤติกรรม ทำตัวเป็นผู้กว้างขวาง แอบลักลอบจำหน่ายยาเสพติด ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ บนเกาะพะงันมานานแล้ว จึงได้นำกำลังส่งสายลับประกบ สืบสวนวางแผนล่อซื้อ จนสามารถจับกุม นายชาย อัลฟาซี Mr. Shai Alfasi อายุ 42 ปี สัญชาติอิสราเอล เจ้าของร้านอาหาร แห่งหนึ่ง บริเวณหาดหินกอง ตำบลเกาะพะงัน จากการขยายผลตรวจค้นภายในกระเป๋าเดินทาง และ ช่องลับต่างๆ พบยาเสพติดจำนวนมากรวมมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท
ของกลางประกอบด้วย โคเคน 3 กิโลกรัม คีตามีน 3 กิโลกรัม MDMA (ยาอี) ประมาณ 3.5 กิโลกรัม และ แบบเม็ด 262 เม็ด 4.LSD แสตมป์มรณะ 1,778 กรัม 5.เฮโรอีน 15 กรัม 6.เห็ดขี้ควาย58 กรัม 7 ยาอี "ลาบูบู้ 4 เม็ด เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมฝ่ายปกครอง ได้ยึดของกลาง
พร้อมควบคุมผู้ต้องหาไปทำการสอบปากคำ ที่หน่วยบริการตำรวจท่องเที่ยวเกาะพะงัน ในเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ เนื่องจากจำนวนต่อหลักฐาน ทั้งของกลางเป็นยาเสพติด และ เบอร์โทรศัพท์ รวมถึง แอปพลิเคชัน ที่มัดตัวผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม แจ้งข้อกล่าวหาหลายกระทง เช่น จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 2 และ 5 และ วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 เพื่อการค้า และ ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคเคน) และ วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (คีตามีน) โดยผิดกฎหมาย นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน และตัดวงจร การแพร่กระจายยาเสพติดในกลุ่ม โค็ต อิสราเอลกรุ๊ป
สำหรับพฤติกรรม ในการสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชั่น WhatsApp บิสสิเนส จะนำยาเสพติดมาวางตามจุดต่างๆ และ ส่งโลเคชั่นให้กับลูกค้าในกรุ๊ป เมื่อลูกค้ารับของเสร็จ ก็จะนำเงินสดไปวางตามโลเคชั่นที่ทางผู้ค้ากำหนด ที่สำคัญในกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มชาวต่างชาติ สัญชาติอิสราเอลกรุ๊ป นี้เมื่อทำการสั่งซื้อผ่านระบบ Business เป็นแอพพลิเคชั่น WhatsApp หลังจากนั้น 5 นาทีจะทำลายข้อความโดยอัตโนมัติ และจะจำหน่ายให้เฉพาะลูกค้าชาวต่างชาติเท่านั้น
นายไพสิฐ ทองเจิม นายอำเภอเกาะพะงัน ที่ได้ร่วมแถลงข่าวกล่าวว่า จากการปฏิบัติ การกวาดล้างจับกุมในครั้งนี้ ถือว่าเป็นล็อตใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีมา เป็นรายสำคัญที่สุดในพื้นที่เกาะพะงัน เนื่องจากปริมาณของกลางยาเสพติด เป็นจำนวนมาก ที่ทางตำรวจท่องเที่ยว ได้ สืบสวนติดตามหาข่าว และ นำไปสู่การบูรณาการ จับกลุ่มในครั้งนี้
ซึ่ง จากการที่จับกุมชาวต่างชาติ และ มีการขยายผลมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งก็ส่งผลให้การจับกุมในครั้งนี้ ที่ชาวต่างชาตินำยาเสพติดมาแพร่ระบาด กระจายในพื้นที่ ตนในฐานะพ่อบ้าน ก็ขอขอบคุณ และ ชื่นชม การทำงาน ของเจ้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจ สภ. เกาะพะงัน และ เจ้าที่ ชุดปฏิบัติการจับกลุ่มในครั้งนี้ทุกคน ที่ได้ช่วยกันกวาดล้างยาเสพติดรายใหญ่ ในพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าการจับกุมในครั้งนี้ ก็จะสามารถตัดวงจร หยุดยั้งการแพร่ระบาดในพื้นที่ได้ไปในระดับหนึ่ง