เที่ยวกินฟินทั้งเมือง! ชวนสัมผัสเสน่ห์หาดใหญ่ ในงาน “Hi หรอย Hatyai”

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Hi หรอย Hatyai” ระหว่างวันที่ 13-15 ก.พ.69 เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวหลังสถานการณ์อุทกภัย พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
วันนี้ (13 ก.พ.) ที่ถนนธรรมนูญวิถี และถนนเสน่หานุสรณ์ หน้าโรงแรมลีการ์เดนท์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “Hi หรอย Hatyai” ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวหลังสถานการณ์อุทกภัย พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยมี นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
นายชูชีพ ธรรมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จ.สงขลา โดยเฉพาะหาดใหญ่ถือเป็นหัวใจทางเศรษฐกิจและศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ ด้วยทำเลยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศ อีกทั้งยังโดดเด่นด้านวัฒนธรรม ความหลากหลาย และศักยภาพการจัดกิจกรรมระดับสากล นอกจากนี้ จังหวัดสงขลายังได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร (Gastronomy) ซึ่งช่วยยกระดับภาพลักษณ์และเพิ่มแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนอย่างต่อเนื่อง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้พื้นที่จะเผชิญบททดสอบจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา แต่สิ่งที่สะท้อนอย่างชัดเจนคือพลังและความสามัคคีของชาวสงขลาที่ร่วมมือกันฟื้นฟูจนสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ปัจจุบันทุกภาคส่วนจึงมุ่งเดินหน้าต่อยอดศักยภาพของหาดใหญ่ เพื่อสร้างรายได้และรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
สำหรับการจัดงาน “Hi หรอย Hatyai” มีเป้าหมายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการกว่า 100 ร้านค้าได้สร้างรายได้ ยืนยันความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยในการต้อนรับนักท่องเที่ยว และส่งต่อพลังบวกผ่านคำทักทาย “Hi หรอย” ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความอบอุ่นแบบชาวใต้ โดยภายในงานมีทั้งมหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และดนตรีจากศิลปินชื่อดัง อาทิ UrboyTJ, ว่าน ธนกฤต และ Safeplanet
ทั้งนี้ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13–15 กุมภาพันธ์ 2569 พร้อมกิจกรรมพิเศษ “วิ่งกินไก่” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ เชิญชวนคู่รักและนักท่องเที่ยวร่วมวิ่งและอิ่มอร่อยกับเมนูไก่ขึ้นชื่อของหาดใหญ่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนที่ประธานจะประกาศเปิดงานอย่างเป็นทางการ และแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะช่วยดึงบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง