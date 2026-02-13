กมธ.การพาณิชย์ วุฒิสภา ลงพื้นที่ตำบลท่ามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กมธ. การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา และอนุ กมธ. แนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนและวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในคณะ กมธ. การพาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ตำบลท่ามะเดื่อ จังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นำโดย นายนิพนธ์ เอกวานิช รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนและวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายธนภัทร ตวงวิไล โฆษกคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือกับส่วนราชการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมี นายวุฒิพงศ์ พงษ์ธนานิกร นายกเทศมนตรีตำบลท่ามะเดื่อ พร้อมด้วยนางเกวลี อิสโม รองนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลท่ามะเดื่อ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ คณะได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของชุมชน และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต ซึ่งวิสาหกิจชุมชนเป็นกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากเพราะไม่เพียงแต่สร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกในการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
จากนั้นเวลา 13.30 นาฬิกา คณะกรรมาธิการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ชุมชนหัตถกรรมที่ผลิตตัวหนังตะลุงแบบดั้งเดิม และเป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงของภูมิปัญญาหนังตะลุง "ลุงอิ่ม” และสวนลุงคมผลไม้ปลอดภัย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกล้วยหอมทองคุณภาพสูงที่ได้รับความนิยมทั้งตลาดในและต่างประเทศ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการตลาดเและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
นายนิพนธ์ เอกวานิช รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมการค้าชายแดนและวิสาหกิจชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ เห็นว่าวิสาหกิจชุมชนจำนวนมาก ยังคงมีข้อปัญหาและอุปสรรคจึงอยากที่จะเห็นความมุ่งมั่นและความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้งความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ในการพึ่งพาตนเอง และการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ข้อมูลที่คณะกรรมาธิการได้รับจากการเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความเห็นในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะได้นำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป