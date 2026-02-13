ททท.ชวนเที่ยวงาน “Amazing Thailand Chinese New Year 2026 @ HATYAI” วันที่ 17-20 ก.พ.นี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่, สมาคมไทย-จีน จังหวัดสงขลา และหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ เตรียมจัดงาน “Amazing Thailand Chinese New Year 2026 @ HATYAI” ระหว่างวันที่ 17–20 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ถนนเสน่หานุสรณ์ และถนนธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้แนวคิด “Glory of HATYAI” มุ่งถ่ายทอดเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรมจีนในรูปแบบศิลปะสมัยใหม่และเป็นสากล รวมถึงดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในพื้นที่หาดใหญ่ เพื่อประกาศความพร้อมของเมืองหาดใหญ่ คาดการจัดงานช่วยเพิ่มระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว และสร้างกระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่มากกว่า 50 ล้านบาท
สำหรับการจัดงาน “Amazing Thailand Chinese New Year 2026 @ HATYAI” ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้เข้าร่วมงานจะได้สัมผัสกับกิจกรรมความบันเทิงและการแสดงบนเวทีหลักจากศิลปินชื่อดังอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 4 วันของการจัดงาน ได้แก่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับวง The Parkinson และ Indigo, วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับศิลปินดูโอ้ Serious Bacon และ Mirrr, วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 พบกับวง Getsunova และศิลปินดูโอ้ Whal & Dolph และปิดท้ายวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ด้วยศิลปิน Gavin D และ ZomMarie
นอกจากนี้ ภายในพื้นที่จัดงานยังรวบรวมร้านอาหารและร้านสินค้าไลฟ์สไตล์กว่า 100 ร้านค้า ไฮไลท์กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การแสดงเชิดสิงโตและมังกรเพื่อเสริมสิริมงคล, การแสดงนาฏศิลป์และกายกรรมจาก มณฑลฝูเจี้ยนสาธารณรัฐประชาชนจีน, การแสดงพลุเฉลิมฉลองเปิดเมืองหาดใหญ่, การประดับไฟเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน, และ กิจกรรม Workshop DIY เสริมสร้างประสบการณ์อันเป็นสิริมงคล