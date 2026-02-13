อนุ กมธ.อดมศึกษาฯวุฒิสภาติดตามงานวิจัยปาล์มน้ำมัน จ.สุราษฎร์ธานี

คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ติดตามงานวิจัยและนวัตกรรมปาล์มน้ำมัน พืชเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อมุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ สว.เตชสิทธิ์ ชูแก้ว สว.สุพัตรชัย เตียวเจริญโสภา คณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษา พร้อมด้วย สว.วิรัตน์ ธรรมบำรุง สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อศึกษาการวิจัย การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เพื่อนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรไทย
คณะอนุกรรมาธิการ ได้รับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกระบวนการทำงานวิจัยที่สำคัญ ซึ่งมุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันของประเทศ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ได้รับทราบถึงศักยภาพของไทยในการพัฒนาพันธุ์ปาล์ม กระบวนการปลูกและผสมสายพันธ์ุ การรักษาโรคปาล์ม การควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า รวมทั้งอุปสรรคปัญหาในกระบวนการวิจัย โดยคณะอนุกรรมาธิการจะนำข้อมูลที่ได้ไปขับเคลื่อนการแก้ปัญหาการนำงานวิจัยปาล์มไปใช้ประโยชน์ยิ่งขึ้นต่อไป