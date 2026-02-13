ร้านชัยรุ่งเรืองพาณิชย์เร่งทำขนมเข่งทั้งแบบปกติและแบบครอบครัวหมูส่งขายช่วงตรุษจีน

ตรัง - ร้านชัยรุ่งเรืองพาณิชย์ ในเขตเทศบาลนครตรัง เร่งทำขนมเข่งทั้งแบบปกติและแบบครอบครัวหมู ขนมมงคลที่มีรูปแบบน่ารัก เตรียมส่งให้ทันในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่มีออเดอร์เข้ามาจากทั่วประเทศ
วันนี้ (13 ก.พ.) ที่ร้านชัยรุ่งเรืองพาณิชย์ ถนนกันตัง ต.ทับเที่ยง เขตเทศบาลนครตรัง จ.ตรัง นางธนาพร เรืองวิทยาวงศ์ อายุ 49 ปี เจ้าของร้าน และลูกจ้าง ต่างกำลังเร่งทำขนมเข่งทั้งแบบธรรมดา และแบบครอบครัวหมูพ่อแม่ลูก ภายใต้ชื่อแบรนดฺ “แม่กิมหงษ์” รวมทั้งขนมมงคลต่างๆ เพื่อส่งขายให้กับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามา ซึ่งมีทั้งลูกค้าประจำที่สั่งจองข้ามปี และลูกค้าทั่วไปที่สั่งจองทางเพจของร้าน และโทรศัพท์มาสั่งล่วงหน้า ก่อนเดินทางมารับที่ร้านโดยตรง
ทั้งนี้ เพื่อนำไปฝากญาติพี่น้อง รวมทั้งนำไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2569 นี้ ทำให้ทั้งเจ้าของร้านและลูกจ้างต้องเร่งมือทำกันขนมมงคลกันตลอดเวลา ส่วนขนมเข่งที่ทำแล้วเสร็จจำนวนมากก็ได้จัดเก็บคลุมผ้าขาวไว้อย่างดี ขณะเดียวกันก็มีโน๊ตออเดอร์ลูกค้าจากหลายพื้นที่ถูกแป๊ะไว้ริมฝาผนัง ซึ่งจะต้องเร่งทำและจัดส่งตามนัดให้ทันช่วงเทศกาล
สำหรับขนมเข่งแบบครอบครัวหมู เกิดจากไอเดียเมื่อครั้งที่ นางธนาพร ลูกยังเล็ก แต่ไม่ชอบกินขนมเข่งแบบธรรมดา หรือแบบโบราณ เธอจึงลองทำขนมเข่งรูปการ์ตูนให้ลูกกิน ปรากฏว่าลูกชอบมาก จึงเกิดความคิดสร้างสรรค์ทำขนมเข่งรูปหมูขึ้น เนื่องจากจังหวัดตรังได้ชื่อว่าเป็นเมืองหมูย่าง อีกทั้งหมูก็สื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์และอยู่เย็นเป็นสุข ทำให้ลูกค้าชาวไทยเชื้อสายจีนสนใจซื้อเพื่อนำไปเซ่นไหว้บรรพบุรุษ
โดย นางธนาพร เริ่มลองทำขนมเข่งแบบครอบครัวหมูพ่อแม่ลูก เจาะขายกลุ่มลูกค้าเด็กเล็ก วัยรุ่น นักเรียน และนักศึกษา ปรากฏว่า มีผลตอบรับที่ดีมาก และมีการขยายไปยังทุกกลุ่ม จึงได้ทำขายต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 6 แล้ว นับตั้งแต่ช่วงโรคโควิดระบาด และทำเรื่อยมาทุกช่วงเทศกาลตรุษจีน เพราะสามารถตอบโจทย์ลูกค้า ที่จะได้ทั้งขนมเข่งและหมูในกล่องเดียวกัน แถมยังมีความน่ารักด้วย นอกจากนั้น ยังทำตามออเดอร์ของลูกค้าในช่วงงานประเพณีของศาลเจ้า หรือมูลนิธิต่างๆ ในหลายภาค เพื่อนำไปเป็นของเซ่นไหว้
สำหรับลูกค้าจะมีทั้งในท้องถิ่นจังหวัดตรัง และจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ด้วยกัน รวมทั้งในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพฯ ฯลฯ ที่สนใจสั่งซื้อขนมเข่งแบบครอบครัวหมูพ่อแม่ลูก และสินค้าอื่นๆ ของทางร้านเพื่อนำไปขายต่อ หรือนำไปเป็นของไหว้ของฝาก ซึ่งทางร้านจะเน้นจุดที่การขนส่งสะดวก หรือส่งสินค้าถึงในช่วงระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน เพื่อคงความเป็นคุณภาพของขนมเอาไว้
เคล็ดลับของการทำขนมเข่งให้อร่อยก็คือ จะใช้เวลานึ่งถึงครึ่งวัน โดยแบ่งเป็นนึ่งรอบแรก 8 ชั่วโมง แล้วพักจนขนมเย็น จากนั้นนึ่งต่อรอบที่ 2 อีก 4 ชั่วโมง เพื่อให้ขนมเข่งมีเนื้อนิ่ม และมีสีแวววาวสดใส โดยเฉพาะบรรดาครอบครัวน้องหมูตัวอวบอ้วนน่ารัก แต่ถ้านึ่งติดต่อกันยาวไปทีเดียว 12 ชั่วโมง โดยไม่ตั้งพักให้เย็น หน้าขนมเข่งจะไม่แวววาวสดใส และเนื้อจะไม่นิ่ม ขณะที่ขนมอื่นๆ ที่นิยมใช้ในการเซ่นไหว้ อาทิ ขนมลืมกลืน ขนมตะโก้ และขนมไทย ทางร้านก็พิถีพิถันในการทำไม่แพ้กัน และมีออเดอร์เข้ามาต่อเนื่องเช่นกัน
นางธนาพร เรืองวิทยาวงศ์ เจ้าของร้านชัยรุ่งเรืองพาณิชย์ บอกว่า ปีนี้ตนเตรียมแป้งไว้ประมาณ 3,500 กิโลกรัม เฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เพื่อทำขนมเข่งทั้งแบบธรรมดา และแบบครอบครัวหมูพ่อแม่ลูก โดยเฉพาะแบบครอบครัวหมูพ่อแม่ลูก จะมี 2 แบบ 2 ราคา คือ แบบมีฐาน หรือแบบมีคอก (ทำเป็นฐานกลมไว้สำหรับจัดวางลูกหมู) จะเป็นลูกหมู 5 ตัว ราคาชุดละ 200 บาท กับแบบไม่มีฐาน หรือไม่มีคอก จะเป็นพ่อแม่ลูก 5 ตัว ราคาชุดละ 100 บาท
ส่วนขนมเข่งทั่วไป กล่องใหญ่ 4 ชิ้น ราคาชุดละ 85 บาท และกล่องเล็ก 8 ชิ้น ราคาชุดละ 95 บาท โดยยังคงขายขนมเหล่านี้ในราคาเท่ากับปีที่แล้ว เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อผู้บริโภค ถึงแม้ปีนี้ราคาน้ำตาลจะปรับขึ้น แต่ราคาแป้งยังทรงตัว เพราะทางร้านได้ราคาพิเศษมาจากโรงงาน ผู้สนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางเฟซบุ๊ก “ชัยรุ่งเรืองพาณิชย์ หงษ์” หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ (075) 590-089 และ (086) 475-6918