ตร.ท่องเที่ยวภูเก็ต รวบหญิงต่างชาติผิวสี ลักลอบค้าประเวณีในซอยลบางหาด ส่งดำเนินคดี 9 ราย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตร.ท่องเที่ยวภูเก็ต ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กวาดล้างหญิงต่างชาติผิวสี ลอบค้าประเวณีให้ชาวต่างชาติในซอยบางลา หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต หลังนักท่องเที่ยวต่งชาติร้องเรียน รวบ 9 ราย พบ 2 คนอยู่เกินกำหนด ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อเวลา 03.00 น. วันนี้ ( 13 ก.พ.69) พ.ต.ท.เอกชัย ศิริ สวญ.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 พร้อมด้วย ว่าที่ พ.ต.ท.ชาญณรงค์ รอดทองดี สว.ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 ชป.สืบสวน ส.ทท.1 กก.2 บก.ทท.3 บูรณาการร่วมกับ ตม.จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย ระดมกวาดล้างอาชญากรรมฐานความผิด 10 กลุ่มต้องห้าม (เน้นกลุ่มที่ 1-4) ห้วงระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569 และตามปรากฏข้อร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและประชาชนทั่วไป ว่ามีกลุ่มหญิงต่างชาติผิวสีมากระทำการในลักษณะที่อาจจะเข้าข่ายเกี่ยวกับการค้าประเวณีให้กับชาวต่างชาติในซอยบางลา ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบกลุ่มหญิงสาวชาวต่างชาติผิวสี มีลักษณะพฤติการณ์ติดต่อชักชวน กระทำการค้าประเวณีโดยเปิดเผยและน่าอับอาย เป็นที่เดือดร้อนรำคาญแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินผ่านไปมาจริง จำนวนทั้งสิ้น 9 ราย อันเป็นการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 จึงได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตดำเนินการตามกฏหมาย
นอกจากนี้พบว่า ในกลุ่มผู้กระทำความผิด เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดจำนวน 2 ราย จึงได้จับตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ. ป่าตอง
ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539 แล้ว ได้ดำเนินการแจ้งไปยังตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อพิจารณาเพิกถอนการอยู่ในราชอาณาจักรต่อไป