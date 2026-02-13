แกนนำภาคประชาชนเผยเหตุผลภูมิใจไทยพ่ายหลังประกาศคว้าที่นั่งทั้งจังหวัดตรัง

ตรัง - แกนนำเครือข่ายภาคประชาชน วิเคราะห์เลือกตั้ง ส.ส.ตรัง ซึ่งบ้านใหญ่ “ภูมิใจไทย” ได้แค่ 2 ที่นั่ง และต้องแบ่งให้เจ้าถิ่น “ประชาธิปัตย์” ไป 2 ที่นั่ง สะท้อนจุดยืนทางการเมืองคนตรังที่ไม่ยอมให้ใครมาสั่งได้
วันนี้ (13 ก.พ.) นายชัยวุฒิ สวัสดิรักษ์ แกนนำเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดตรัง กล่าววิเคราะห์ถึงการเลือกตั้ง ส.ส.ตรัง ครั้งล่าสุด ซึ่งก่อนหน้านี้บ้านใหญ่พรรคภูมิใจไทย เคยคิดว่าจะสามารถกวาดที่นั่งได้หมดทั้ง 4 เขต แต่ผลปรากฏว่า พรรคประชาธิปัตย์ เจ้าถิ่น สามารถแย่งมาได้ 2 ที่นั่ง ในเขต 3-4 ปล่อยให้พรรคภูมิใจไทย แบ่งไปแค่ 2 ที่นั่ง ในเขต 1-2 นั้น เกิดมาจากกระแสในพื้นที่จังหวัดตรัง นับตั้งแต่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรค ก็ได้สร้างกระแสเรียกร้องให้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะที่เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ของคนใต้มายาวนาน นับตั้งแต่ในยุคที่ นายชวน หลีกภัย เป็นหัวหน้าพรรค
ขณะเดียวกัน การที่บ้านใหญ่พรรคภูมิใจไทย ในพื้นที่จังหวัดตรังประกาศว่า จะกวาดหมดทั้ง 4 เขต ก็ทำให้คนตรังส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่า พรรคภูมิใจไทยมีความต้องการที่จะยึดจังหวัดตรังไปทั้งหมดเลยหรือ จึงเกิดกระแสต่อต้านมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง และมีการปลุกความคิดขึ้นมาว่า อย่างน้อยที่สุดในพื้นที่จังหวัดตรัง ก็ควรจะสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ให้กลับมาบ้าง ซึ่งจะเห็นได้ชัดในเขต 3 และ 4 ที่พรรคประชาธิปัตย์ได้รับชัยชนะที่ค่อนข้างจะห่างมาก ในขณะที่เขต 1 และ 2 แม้จะพ่ายให้กับพรรคภูมิใจไทย แต่คะแนนก็ค่อนข้างจะไม่ทิ้งห่างกัน หรือสูสีกันพอสมควร ทั้งที่ผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ที่ส่งลงแข่งนั้นก็เป็นหน้าใหม่
“แม้กระทั่งในเขต 2 ที่ นายทวี สุระบาล อดีต ส.ส.ตรัง หลายสมัย ซึ่งคราวที่แล้วได้คะแนนมาเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ในรอบนี้ก็ชนะผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นหน้าใหม่ และเพิ่งได้ลงหาเสียงในช่วงระยะเวลาสั้นๆ โดยชนะห่างกันเพียงแค่ไม่กี่พันคะแนนเท่านั้นเอง อันเป็นการสะท้อนให้เห็นจุดหนึ่งว่า การที่จะมาควบคุม หรือจะมาบงการทางการเมืองกับคนตรังทั้งหมดนั้น เป็นไปไม่ได้ เพราะคนตรังมีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเอง และเชื่อมั่นในความคิดของตัวเอง ที่จะเลือกผู้แทนของตัวเองให้เข้าไปทำงานแทนคนตรัง ว่าจะต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ดี มีคุณภาพ ไม่ใช่ว่าจะเอาใครมาลงก็ได้ หรือใครจะสั่งอย่างไรก็ได้” นายชัยวุฒิ กล่าว