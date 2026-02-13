คนร้ายบุกรุกตัดต้นไม้ใหญ่ป่าเขาวังพา อ.หาดใหญ่กว่า 5 ไร่แนวเดียวกับอุโมงค์เหมืองแร่เก่า

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - พบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา อ.หาดใหญ่ ถูกบุกรุกแผ้วถางตัดต้นไม้ใหญ่เตรียมปรับพื้นที่ เสียหาย 4-5 ไร่ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดเร่งสืบสวนขยายผลไปหาผู้กระทำผิด พบอยู่ในแนวเดียวกับอุโมงค์เหมืองแร่ดีบุกเก่าที่เตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
วันนี้ (13 ก.พ.) เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ สข.5 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาวังพา พื้นที่ ม.9 ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังพบถูกลักลอบเข้าไปแผ้วทางและตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อเตรียมปรับพื้นที่ใหม่ในเนื้อที่ประมาณ 4-5 ไร่
พื้นที่ดังกล่าวมีทั้งต้นไม้ที่ถูกตัดโค่นด้วยเลื่อยยนต์ และต้นไม้อีกบางส่วนที่มีการเลื่อยปากโคนต้นเอาไว้เพื่อให้ล้มเอง จากร่องรอยซึ่งยังใหม่น่าจะเพิ่งเข้ามาตัดโค่นในช่วง 1-2 วันที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่เดินเท้าลาดตระเวนไปพบก่อนและเข้าตรวจสอบ แต่ไม่พบผู้กระทำผิด คาดว่าเข้ามาตัดในช่วงกลางคืน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการตรวจยึดและจะเข้าแจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.ทุ่งตำเสา เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด และประสานผู้เชี่ยวชาญของกรมป่าไม้มาตรวจสอบว่ามีต้นไม้หรือพันธุ์ไม้ชนิดใดบ้างที่ถูกตัดโค่นและมีจำนวนกี่ต้น
สำหรับพื้นที่จุดนี้อยู่ในแนวเดียวกันกับอุโมงค์เหมืองแร่ดีบุกเก่า ที่เทศบาลเมืองทุ่งตำเสาเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จึงเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการลักลอบเข้ามาแผ้วถางเพื่อปรับพื้นที่รองรับ หรืออาจจะแปลงสภาพเป็นสวนยาง เพราะบริเวณทางขึ้นเป็นป่าสวนยาง ส่วนบริเวณโดยรอบเป็นป่าทึบ