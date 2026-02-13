BDMS เสริมสร้างเครือข่ายการแพทย์เมืองท่องเที่ยว เชื่อมต่อระบบฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1719 และคลินิกครอบคลุมพื้นที่อันดามัน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ( BDMS ) เสริมสร้างเครือข่ายการแพทย์เมืองท่องเที่ยว เชื่อมต่อระบบฉุกเฉินผ่านหมายเลข 1719 ยกระดับการเข้าถึงบริการสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉินโดยเครือข่ายโรงพยาบาล และคลินิกครอบคลุมพื้นที่อันดามัน
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต (BDMS) ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “เครือข่ายคลินิกกรุงเทพภูเก็ต” อย่างเป็นทางการ ณ คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาลากูน่า เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และเสริมความแข็งแกร่งของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งเกาะภูเก็ตและพื้นที่เขาหลัก จังหวัดพังงา ภายใต้แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบใกล้ตัว รวดเร็ว และเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อ ผ่านระบบฉุกเฉินหมายเลข 1719 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมี นายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรด้านการท่องเที่ยว สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา
แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้ช่วยประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 6 บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และโรงพยาบาลดีบุก กล่าวว่า การเปิดตัวเครือข่ายคลินิกในวันนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต ในการขยายการดูแลสุขภาพให้ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั่วทั้งเกาะภูเก็ต และพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ประกอบด้วย คลินิกกรุงเทพภูเก็ต สาขาไม้ขาว, สนามบิน, ราไวย์, กมลา, ลากูน่า และเขาหลัก โดยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงการให้บริการดูแลสุขภาพทั่วไปเท่านั้น แต่ยังมีรถพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลประจำการในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินสามารถเข้าถึงได้อย่างทันท่วงทีตั้งแต่จุดเกิดเหตุ ลดระยะเวลาในการรอคอย เพิ่มโอกาสรอดชีวิตและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ทั้งต่อประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก”
แพทย์หญิงลลิตา กล่าวเพิ่มเติมว่า “จุดแข็งของเครือ BDMS คือเครือข่ายการแพทย์ที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาโรคทั่วไป ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน และโรคที่มีความซับซ้อน ตั้งแต่การคัดแยก การเคลื่อนย้าย และการส่งต่อไปรับการรักษาในโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงตามมาตรฐานสากล นอกจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางบกแล้ว เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิด เพิ่มขีดความสามารถในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือมีความซับซ้อนสูง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมที่สุด ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและลดความเสี่ยงในการรักษา BDMS จังหวัดภูเก็ต ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบสื่อสารทางการแพทย์ร่วมกัน ทำให้ผู้ป่วยรับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และได้รับมาตรฐานเดียวกันทั้งเครือข่าย
“หนึ่งในหัวใจสำคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน คือ One Dispatch Center ผ่านหมายเลข 1719 ซึ่งเป็นศูนย์สั่งการรถพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้แนวคิด ‘1719 Everywhere with you’ เชื่อมต่อโรงพยาบาลและคลินิกในเครือ เพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในพื้นที่ภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล และรถพยาบาลมาตรฐานสากล ” แพทย์หญิงลลิตา กล่าว
ด้านนายสุวิทย์ พันธ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวสำคัญของโลก และเป็นพื้นที่ที่ประชาชนมีความคาดหวังด้านคุณภาพการดูแลสุขภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้มีมาตรฐาน เข้าถึงได้รวดเร็ว โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ทุกนาทีมีความหมาย การเปิดตัวเครือข่ายคลินิกกรุงเทพภูเก็ต ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมศักยภาพของจังหวัด ช่วยสร้างความมั่นใจให้ทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวว่าจะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ใกล้บ้าน และเชื่อมต่อระบบฉุกเฉิน 1719 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมชื่นชมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมยกระดับระบบสุขภาพของพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนาภูเก็ตสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ในระดับนานาชาติ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในระยะยาว”
เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าพัฒนาเครือข่ายคลินิกทางการแพทย์ เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยแต่ละคลินิกให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทั่วไป รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินเบื้องต้น พร้อมมีรถพยาบาลฉุกเฉินขั้นสูงประจำทุกคลินิก เพื่อรองรับสถานการณ์เร่งด่วนตลอดเวลา ทั้งยังรองรับสิทธิ พ.ร.บ., ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุทั้งไทยและต่างประเทศ
ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรุนแรง อุบัติเหตุใหญ่ หรือผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ (Trauma Patient) คลินิกในเครือฯ สามารถทำหน้าที่เป็นจุดคัดกรองและดูแลเบื้องต้น ก่อนประสานการส่งต่อผู้ป่วยอย่างรวดเร็วเข้าสู่โรงพยาบาลในเครือ ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก ซึ่งมีศักยภาพสูง พร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขา อาทิ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ประสาทและสมอง หัวใจและหลอดเลือด รวมถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต สามารถดูแลผู้ป่วย Trauma ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่จุดเกิดเหตุ การประเมินและรักษาเบื้องต้น การรักษาในภาวะวิกฤต ไปจนถึงการดูแลต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสรอดชีวิต ลดความรุนแรงของภาวะแทรกซ้อน และยกระดับความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในทุกสถานการณ์