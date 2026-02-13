หนุ่มส่งของสุดแสบ! เจ้าของบ้านเผลอ แอบขโมยทรัพย์สิน ทำมาหลายครั้ง สารภาพนำเงินไปซื้อยาเสพติด

สุราษฎร์ธานี - หนุ่มพนักงานขับรถตู้ทึบส่งสินค้า สร้างวีรกรรม สุดแสบ ขับรถตระเวนส่งของให้ลูกค้า ลูกค้าเผลอ แอบขโมยทรัพย์สิน ก่อเหตุไว้หลายคดี เกือบทุกคดีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ ดิ้นไม่หลุด รับสารภาพนำเงินไปซื้อยาเสพติด
วันนี้ (13 ก.พ.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรานี พร้อมกำลังตำรวตชุดสืบสวน ติดตามจับกุมคนร้าย เป็นชายไทย มีอาชีพขับรถยนต์ตู้ทึบส่งสินค้าบนเกาะสมุย หลังจากมีผู้เสียหาย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ว่า หนุ่มขับรถตู้ทึบ ทำทีเข้ามาส่งสินค้า แล้วแอบปีนเข้าบ้าน ขโมยทรัพย์สิน ล่าสุดมีชาวต่างชาติ เดินทางเข้าร้องทุกข์
ต่อมา พ.ต.ท.ภาณุมาศ ชูเกื้อ สว.สส.สภ.บ่อผุด ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ออกติดตาม ตรวจสอบกล้องวงจรปิด จนพบว่าคนร้ายดังกล่าวนำรถตู้ทึบ จอดอยู่ในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้า แห่งหนึ่ง ใน หมู่ 1 ต.บ่อผุด ซึ่งเป็นบริษัท เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าจับกุม ตัวนายบัญชา ชัยชาญ อายุ 32 ปี ภูมิลำเนา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ใช้รถยนต์กระบะตู้ทึบ โตโยต้าสีขาว ทะเบียน ผธ-6100 สงขลา เป็นยานพาหนะ ส่งสินค้า และ ใช้ก่อเหตุลักทรัพย์ ในบ้านพักของ นายซาโบลคส์ ตาตาร์ MR.SZABOLCS TATAR อายุ 41 ปี สัญชาติฮังการี ในวิลล่าพื้นที่ หมู่ 3 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา
โดยพบว่า นายบัญชา ได้ขับรถกระบะตู้ทึบคันดังกล่าว ไปจอดข้างบ้าน ก่อนเดินเข้าไป แล้วพบกระเป๋าของผู้เสียหายวางอยู่ นายบัญชา จึงได้หยิบกระเป๋า พร้อมเปิดกระเป๋า 2 ใบ ใบเเรกมีเงิน 30,000 บาท ส่วนใบที่ 2 มีเงิน 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 35,000 บาท แล้วนำเงินที่หยิบมาใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงด้านหลังของตัวเอง ซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้
จาการสอบปากคำ นายบัญชา ให้การรับสารภาพ ว่าได้ก่อเหตุจริง ตนเป็นพนักงานขับรถของบริษัท มีหน้าที่รับส่งสินค้าทั่วไปส่งลูกค้า และยอมรับว่าได้เข้าไปขโมยเงินสดของชาวต่างชาติจริง พร้อมนำเงินไปใช้จ่าย และซื้อยาเสพติดมาเสพ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหา ไปทำการค้นภายในห้องพัก ของผู้ต้องหา ภายในซอยอ่างทองซอย 3 หมู่ 3 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จากการตรวจค้น พบอุปกรณ์เสพยาและเสื้อผ้า ที่ผู้ต้องหาใช้ในการก่อเหตุ ของชาวต่างชาติ เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงได้ยึดไปประกอบคดี พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา “ ลักทรัพย์ในเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การพาทรัพย์นั้น หรือให้พ้นจากการจับกุม , มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในความครอบครอง , เสพยาเสพติด , ขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกาย นำตัวส่ง พนักงานสอบสวน สภ.บ่อผุด ดำเนินดคดี
ขณะที่ พนักงานสอบสวน กำลังสอบปากคำผู้ต้องหา ได้มีผู้เสียหาย นำคลิปภาพวีดีโอ เข้าพบพนักงานสอบสวน ว่า เมื่อวันที่ 24 ม.ค.ที่ผ่านมา มีชายไทย ขับรถส่งสินค้า เข้าไปเปิดประตูบ้าน ที่เปิดเป็นออฟฟิต รื้อค้นเปิดลิ้นชัก มีทรัพย์สินสูญหาย ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าคนร้ายเป็นนายบัญชา คนเดียวกัน และมีพฤติกรรมในลักษณะ สอดส่อง คอยจ้องเจ้าของบ้านเผลอขโมยทันที ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ อยู่ระหว่างสอบปากคำและขยายผลอีกครั้ง