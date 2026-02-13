กมธ.ติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ลงพื้นที่อุทยานฯสิมิลัน ติดตามการจัดเก็บรายได้และการจัดสรรให้ท้องถิ่น

พังงา - คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา ติดตามการจัดเก็บรายได้และการจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับ
นายศุภโชค ศาลากิจ ประธานอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา กลุ่มที่ 3 นายอลงกต วรกี ประธานคณะกรรมาธิการฯ นายนิสิทธิ์ ปนกลิ่น นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา สมาชิกวุฒิสภา นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา พร้อมคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการติดตามบริหารงบประมาณ กลุ่มที่ 3 ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา
เพื่อติดตามผลการจัดเก็บรายได้และการจัดสรรเงินรายได้ ให้กับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน การจัดสรรเงินส่วนแบ่งรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
นายศุภโชค ศาลากิจ ประธานอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา กลุ่มที่ 3 กล่าวว่า วันนี้เดินทางมาพร้อมกับประธานคณะกรรมาธิการผู้ช่วยศาสตรจารย์พิเศษอลงกต วรกี ซึ่งการลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันในครั้งนี้ เพื่อติดตามและหาแนวทางแก้ไขปัญหาใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1. การจัดสรรงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลลำแก่นต้องแบกรับภาระงบประมาณในการบริหารจัดการขยะ สาธารณูปโภค และความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว โดยที่งบประมาณจากอุทยานฯ ยังลงมาไม่ถึงพื้นที่ จึงช่วยผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงมาช่วยสนับสนุนเทศบาลในพื้นที่ให้มากขึ้น
2. อุปกรณ์กู้ชีพ (AED) โดยพบว่าเครื่องปั๊มหัวใจอัตโนมัติ (AED) ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน
เสื่อมสภาพ /ชำรุด ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอาจมีนักท่องเที่ยวเกิดเหตุฉุกเฉิน ต้องใช้เวลาในการเดินทางถึงฝั่งใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง จึงได้ทำการเจรจากับ อบต.เกาะพระทอง เทศบาลตำบลลำแก่น และทางอุทยานฯ ดำเนินการจัดซื้อเครื่องใหม่มาทดแทนเรียบร้อยแล้ว
3. เรือพยาบาล ที่ใช้ส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานประมาณ 8-9 ปี มีสภาพเสื่อมโทรม อยู่ระหว่างการหารือเรื่องงบประมาณในการจัดซ่อมบำรุง รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ทางโรงพยาบาลต่าง ๆ ต้องแบกรับภาระ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้าง สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
4. โครงสร้างพื้นฐานและท่าเรือ ซึ่งปัจจุบันท่าเรือส่วนใหญ่เป็นของเอกชน ส่วนท่าเรือสาธารณะที่มีอยู่เดิมมีสภาพทรุดโทรมมาก โดยเตรียมขับเคลื่อนกับทางจังหวัดพังงาเพื่อพัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐาน รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 5. การจัดการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินโดยการใช้เครื่องบิน (Seaplane) กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องบินในการรับส่งผู้ป่วย โดยต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อม อีกหนึ่งเรื่อง คือ เรื่องการแบ่งเขตการปกครอง ควรปรับปรุงความสะดวกในการแจ้งความหรือรับบริการภาครัฐ เนื่องจากปัจจุบันต้องเดินทางไกล ไม่ได้รับความสะดวก
โดยประเด็นทั้งหมดนี้จะถูกนำเข้าที่ประชุมใหญ่ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อหาข้อสรุปในระดับนโยบายต่อไป
นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณคณะกรรมาธิการที่ลงพื้นที่จังหวัดพังงา จังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ต้องสนับสนุนเงินรายได้เพื่อช่วยเหลือประชาชน และนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยวพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาต่อไป