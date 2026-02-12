สุดเศร้า! บรรยากาศพิธีรดน้ำศพ ผอ.รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – บรรยากาศสุดเศร้าพิธีรดน้ำศพ ผอ.รร.พะตงประธานคีรีวัฒน์ ครอบครัวเผยส่งผลกระทบต่อจิตใจมาก อยากให้มีมาตรการควบคุมเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกในอนาคต ส่วนทางด้านคดีต้องรอผลประเมินแพทย์นิติเวชน์ เบื้องต้นดำเนินคดีตามความผิดรวม 7 ข้อหา
วันนี้ (12 ก.พ.) ที่วัดยูงทอง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ได้มีพิธีรดน้ำศพ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จ.สงขลา ที่ถูกยิงเสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายบุกกราดยิงในโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 ก.พ.69 ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่4 เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเศร้าและความอาลัยที่ ผอ.ศิริพัชร จากไปอย่างกะทันหัน มีครอบครัวญาติพี่น้อง ครูที่โรงเรียน ตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาของภาค 9 และชาวบ้าน มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
นายเจษฎา สินสโมสร สามีของ ผอ.ศศิพัชร ซึ่งเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เล่าว่า เมื่อวานนี้พอทราบเหตุก็ไปที่โรงเรียนทันที แต่ยืนอยู่หน้าโรงเรียนเพราะเข้าไปไม่ได้ และได้ยินเสียงปืนดังขึ้น พยายามโทรหาแต่ภรรยาไม่รับสาย ก่อนจะมารู้อีกทีว่าถูกยิง เหตุการณ์นี้ส่งผลกระทบกับจิตใจของครอบครัวมาก แต่ก็จะเข้มแข็งดูแลลูกสองคนซึ่งลูกชายเรียนอยู่มหาวิทยาลัยทักษิณ ส่วนลูกสาวเรียนอยู่ชั้น ม.2 รร.หาดใหญ่วิทยาลัย ที่ผ่านมาภรรยารับผิดชอบทั้งในฐานะ ผอ.และทำหน้าที่แม่ได้ดีมาก
ด้านลูกชายกล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า เมื่อวานตอนเกิดเหตุโทรหาแม่แต่ไม่รับสาย จึงโทรหาพ่อและรู้ว่าแม่ถูกยิง จึงรีบกลับจากมหาวิทยาลัยทันที หลังจากนี้ก็จะเข้มแข็งทำหน้าที่ลูกให้สมบูรณ์ที่สุด
ด้านพี่ชายของผู้เสียชีวิต กล่าวว่า เป็นการสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาที่มีค่าที่สุด อยากให้ผู้เกี่ยวข้องมีมาตรการควบคุมเหตุการณ์แบบนี้มากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก ในฐานะพี่ชายอยากจะบอกน้องว่าจะดูแลแม่และดูแลหลานทั้ง 2 คน แม้จะมันอาจจะไม่ดีเท่ากับที่น้องสาวดูแลก็ตาม
ส่วนทางด้านความคืบหน้าของคดี พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภาค 9 กล่าวว่า ได้ส่งตัว นายเขมนันท์ จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ไปยังโรงพยาบาลจิตเวชน์สงขลาราชนครินทร์ที่ อ.เมืองสงขลา แล้ว เพื่อให้แพทย์จิตเวชน์ประเมินสภาพจิตใจว่าอยู่ในขั้นใด ซึ่งการดำเนินคดีต้องรอผลตรวจของแพทย์จิตเวชน์ ควบคู่ไปกับพฤติกรรมการในการก่อเหตุ ซึ่งตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ดำเนินการทางคดีตามความผิดและพฤติการณ์ที่ได้กระทำตามประมวลกฎหมายอาญาทุกข้อหา
โดยทางคดีนั้นล่าสุด ตำรวจ สภ.ทุ่งลุง จ.สงขลา เตรียมแจ้งข้อหา นายเขมนันท์ หรือเขม อายุ 18 ปี ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่น , พยายามฆ่าผู้อื่น , พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน , กักขังหน่วงเหนี่ยวฯ , ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานฯ , ชิงทรัพย์ และทำให้เสียทรัพย์ เป็นข้อหาที่เชื่อมโยงกับการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์ที่ขนำภายในสวนยางพารา หมู่ 9 ต.บ้านพรุ ที่อาละวาดฟันตำรวจและแย่งปืนตำรวจ ต่อเนื่องมาที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ หมู่ 2 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา