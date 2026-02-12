ศุลกากร รวบต่างชาติ ลักลอบขนโคคาอีน มูลค่า 9.3 ล้าน คาสนามบินภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ศุลกากรจับกุมผู้โดยสารลักลอบ นำเข้าโคคาอีน 3.1 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 9.3 ล้านบาท คาสนามบินภูเก็ต พบข้อมูลเดินทางจากอุมแบร์ตู เดลกาดูโปรตุเกส แวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานอิสตันบูล สาธารณรัฐทูร์เคีย
วันนี้ (12 ก.พ.) กรมศุลกากรจับกุมผู้โดยสารลักลอบนำเข้าโคคาอีนน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 3,100 กรัม มูลค่าประมาณ 9.3 ล้านบาท ภายใต้นโยบายเร่งรัดปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล
นายเอกวุฒิ นาเอก ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร ที่มุ่งขับเคลื่อนมาตรการ Quick Big Win in Anti-Drug Trafficking เพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้าประเทศ กรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและวิเคราะห์ข้อมูลผู้โดยสารในทุกช่องทางเข้า–ออกประเทศ
และ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ร่วมกับสำนักงานศุลกากรภาคที่ 5
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต และหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยสกัดกั้นยาเสพติดทางท่าอากาศยานนานาชาติ (AITF) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) และศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงพบผู้โดยสารชาย 1 ราย เดินทางจากท่าอากาศยานอุมแบร์ตู เดลกาดู สาธารณรัฐโปรตุเกสแวะเปลี่ยนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานอิสตันบูล สาธารณรัฐทูร์เคีย และมีปลายทางที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจสอบและเอกซเรย์กระเป๋าสัมภาระ พบความผิดปกติภายในกระเป๋า
จากการตรวจค้นอย่างละเอียด พบผงสีขาวซุกซ่อนอยู่ในช่องลับภายในกระเป๋าเดินทาง ห่อหุ้มด้วยกระดาษคาร์บอนสีน้ าเงินเพื่อลดการตรวจจับ
เมื่อนำวัตถุดังกล่าวตรวจสอบเบื้องต้นด้วยน้ำยาเคมี ONCB 052 (Cobalt Thiocyanate Reagent) ปรากฏผลเปลี่ยนเป็นสีฟ้า ยืนยันว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 (โคคาอีน) น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 3,100 กรัม คิดเป็นมูลค่าในท้องตลาดประมาณ 9.3 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานนำยาเสพติดให้โทษประเภท 2 เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และความผิดตามมาตรา 242 มาตรา 252 ประกอบมาตรา 166และมาตรา 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560