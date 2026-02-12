ร้านดอกไม้ตรังเตรียมดอกกุหลาบพร้อมรับวันวาเลนไทน์ ลูกค้าสั่งจองล่วงหน้าคึกคัก

ตรัง - บรรยากาศก่อนวันแห่งความรักเริ่มคึกคัก ร้านดอกไม้ในเขตเทศบาลนครตรัง เร่งสต๊อกกุหลาบเตรียมไว้รองรับเทศกาล โดยบางแห่งมีลูกค้าสั่งจองนับตั้งแต่ปลายเดือน ม.ค.แล้ว
วันนี้ (12 ก.พ.) บรรยากาศก่อนถึงวันวาเลนไทน์ ตามร้านดอกไม้ในเขตเทศบาลนครตรัง เริ่มสั่งดอกกุหลาบ ดอกไม้ประจำเทศกาลมาสต๊อกกันอย่างคึกคัก นับตั้งแต่วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว ด้วยเหตุผลที่ว่าถ้าไปรอสั่งใกล้วันวาเลนไทน์ ดอกกุหลาบอาจจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นมาก
โดยที่ร้านบุหงาออคิด บนถนนพัทลุง ในเขตเทศบาลนครตรัง พนักงานร้านต่างเร่งกันตัดแต่งดอกกุหลาบสีต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมจัดช่อขายในวันวาเลนไทน์ โดยเฉพาะดอกกุหลาบยอดนิยมคือ กุหลาบสีแดง และกุหลาบสีขาว ซึ่งมีการสั่งทั้งดอกกุหลาบโครงการหลวง และกุหลาบนอก มาเตรียมไว้เป็นจำนวนมาก เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งยังได้เตรียมดอกกุหลาบกำมะหยี่ ดอกกุหลาบคริสตัล หรือดอกกุหลาบผ้าเสมือนจริง ไว้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยเช่นกัน
นางกานต์ธิดา ชูสุข เจ้าของร้านบุหงาออคิด กล่าวว่า ปีนี้มีลูกค้าเข้ามาสั่งจองช่อกุหลาบวาเลนไทน์นับตั้งแต่เมื่อปลายเดือนมกราคมแล้ว และในช่วงเทศกาลนี้ของทุก ๆ ปีก็ยังคงมีความคึกคัก ส่วนราคาดอกกุหลาบในปีนี้ก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว โดยกุหลาบดอกเล็ก มีราคาดอกละ 10-15 บาท ส่วนกุหลาบดอกใหญ่สีสด มีราคาดอกละ 100 บาท และกุหลาบจัดช่อ มีราคาตั้งแต่ช่อละ 500 - 5,000 บาท นอกจากนั้นทางร้านยังบริการรับจัดช่อดอกไม้วาเลนไทน์ตามงบประมาณของลูกค้าด้วย