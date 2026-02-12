ชวนลิ้มลอง! ไอศกรีมกะทิและข้าวเหนียวมะม่วง สูตรคุณย่ากว่า 50 ปี ลูกค้าอุดหนุนเพียบ

ยะลา – ชวนลองไอศกรีมกะทิและข้าวเหนียวมะม่วง สูตรคุณย่า ตำนานความอร่อยกว่า 50 ปี สร้างกระแสตอบรับอย่างดีในช่วงหน้าร้อน รสชาติหวาน หอม มัน อร่อย ที่ตลาดถนนคนเดินไนท์บาซ่าเบตง ใกล้หอนาฬิกา อ.เบตง จ.ยะลา
อากาศร้อนในช่วงนี้ ทำให้หลายคนนึกถึงเมนูคลายร้อน และคงไม่มีอะไรชื่นใจไปกว่าการได้ลิ้มลองไอศกรีมเย็นฉ่ำสักถ้วย ที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ขณะนี้มีเมนูยอดฮิตที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก คือ ไอศกรีมกะทิและข้าวเหนียวมะม่วง สูตรคุณย่า ตำนานความอร่อยกว่า 50 ปี ที่ลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียต่างแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสาย
วันนี้ (12 ก.พ.) ที่ตลาดถนนคนเดินไนท์บาซ่าเบตง ใกล้หอนาฬิกา อ.เบตง จ.ยะลา ซึ่งเป็นแหล่งรวมสตรีทฟู้ดกลางเมืองเบตง พบกับร้านรถเข็นของ นางอุตสาพรรณ ดิเรกวัฒนสาร หรือ บิ๊ง หลานสาวเจ้าของสูตรต้นตำรับจากอำเภอนาประดู่ จังหวัดปัตตานี ที่นำข้าวเหนียวมะม่วงสูตรโบราณ มาเปิดขายคู่กับไอศกรีมกะทิ ทำสดใหม่ทุกวัน รสชาติหวาน หอม มัน กลมกล่อม สมกับตำนานความอร่อยที่สืบทอดมากว่า 50 ปี สร้างกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมในช่วงหน้าร้อน
นางอุตสาพรรณ แม่ค้าไอศกรีมกะทิสดโบราณ ข้าวเหนียวมะม่วง เล่าว่า ข้าวเหนียวมะม่วง สูตรคุณย่า ที่เปิดขายมายาวนานกว่า 50 ปี เป็นสูตรโบราณดั้งเดิมของคุณย่าที่ขายอยู่ที่อำเภอนาประดู่ จังหวัดปัตตานี จุดเด่นของข้าวเหนียวมูน คือ คุณภาพของวัตถุดิบ คัดสรรเฉพาะข้าวเหนียวพันธุ์ที่ดี ใช้หัวกะทิสดแท้ ๆ ไม่ใส่น้ำ ใช้น้ำตาลอย่างดีและเกลือคุณภาพสูง จึงทำให้ตัวข้าวเหนียวมูนมีความอร่อยกลมกล่อม ประกอบกับการดูแลจากเกษตรกรเป็นอย่างดี จึงทำให้ได้มะม่วงคุณภาพสูงและเลือกซื้อมาจำหน่ายเฉพาะมะม่วงที่แก่จัด ไม่เอาลูกอ่อน และจะเลือกมะม่วงที่มีตามฤดูกาล เช่น น้ำดอกไม้ แก้วขมิ้น ฟ้าลั่น โชคอนันต์ จึงทำให้มะม่วงสุกหวานหอมเหมือนมะม่วงป่าโบราณหรือมะม่วงอกร่อง รับประทานคู่กันกับข้าวเหนียวมูนอร่อยมาก
นางอุตสาพรรณ เล่าอีกว่า โดยในแต่ละปี ร้านข้าวเหนียวมะม่วงสูตรคุณย่า จะเปิดขายแค่ 5 เดือน คือ มกราคม จนถึง พฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงที่มะม่วงสุกได้ที่ช่วงนี้จะขายข้าวเหนียวมะม่วงชุดละ 50 บาทพร้อมกะทิและถั่วทอง ใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ ส่วนไอศกรีมกะทิข้าวเหนียวมะม่วง ถ้วยละ 50 บาท หากเป็นช่วงหน้ามะม่วงสุกก็จะขายดีหน่อย หากขายได้ 2,000 บาท ก็จะมีกำไร 700-800 บาท ต่อวัน โดยข้าวเหนียวของทางร้านที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ จะมีกำหนดระยะเวลาของการแช่ การนึ่งข้าวเหนียวจากคุณย่า ข้าวเหนียวมูน นุ่มอร่อย หวานน้อย เม็ดเงาสวย พร้อมสูตรกะทิราดหน้า รสเด็ดที่มีส่วนผสมที่ไม่เหมือนเจ้าอื่นๆ
โดยในแต่ละวันมีลูกค้ามารอคิวซื้อกันแน่นร้าน โดยเฉพาะที่มีอากาศร้อนเหมาะต่อการรับประทานไอศกรีมกะทิสดโบราณ ข้าวเหนียวมะม่วงเป็นอย่างมาก จึงทำให้ร้านมีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาซื้อตลอดวันไม่ขาดสาย โดยเปิดขายตั้งแต่ 15.00 น. ถึง 20.00 น. ทุกวัน จนกว่าของจะหมด โดยร้านมีบริการจัดส่งฟรีในช่วงบ่าย เฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเบตง ใครที่อยากลิ้มลองติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 086-9937579 หรือทาง Facebook : Bung Bing