ต่างชาติเหิมตั้งบ่อนการพนัน ชวนเล่นผ่านทางแอพพลิเคชั่น ผกก.สภ.ฉลอง นำทีมจับ ผู้ต้องหา 9 คน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ต่างชาติเหิมเกริม ตั้งบ่อนการพนัน ไพ่โป๊กเกอร์ ชวนต่างชาติเล่น ภายในวิลล่าหรู พื้นที่ ต.ราไวย์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม ผกก.สภ.ฉลอง นำทีมจับ ผู้ต้องหา 9 คน
จากกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ฉลอง ได้พบเห็นโฆษณาชักชวนเล่นการพนันไพ่โป๊กเกอร์ผ่านทางแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม (Instagram) ชื่อว่า Poker Level โดยมีข้อความระบุชักชวน ให้มีการเล่นการพนันไพ่โป๊กเกอร์เป็นภาษารัสเซีย ในพื้นที่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ฉลอง ได้ดำเนินการสืบสวนจนทราบ ว่า การสมัครเข้าเล่นการพนันดังกล่าวต้องกดผ่านลิ้งของแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรม เพื่อติดต่อไปยังแอพพลิเคชั่นว๊อทแอพ (whatsapp) โดยจะรับเฉพาะชาวต่างชาติมาร่วมเล่นการพนันไพ่โป๊กเกอร์พนันเอาทรัพย์สินผ่านการโอนเงินดิจิตอลเป็นคริปโตเคอเรนซี่ และเงินสดสกุลไทย โดยผู้ที่จะสมัครเข้าเล่นต้องชำระเงินค่าสมัครเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ต่อการเล่น 1 ครั้ง ลักลอบเล่นการพนันภายในวิลล่าหรู พื้นที่ ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ต่อมา วันนี้ ( 12 ก.พ.2569) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมข้อมูลการสืบสวน ทราบว่า ในวันนี้จะมีการจัดให้มีการเล่นการพนันไพ่โป๊กเกอร์ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้วางกำลังรอบบริเวณสถานที่ซึ่งจัดให้มีการเล่นพนันนั้น โดยภายในมีไฟส่องสว่างสามารถมองเห็นผู้คนและสิ่งของได้อย่างชัดเจน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เฝ้าสังเกตดูอยู่จนมั่นใจว่า ภายในสถานที่ดังกล่าวมีการลักลอบเล่นการพนันฯ เอาทรัพย์สินกันจริง
จึงได้เข้าทำการจับกุม ผู้ต้องหาจำนวนทั้งสิ้น 9 ราย เป็นต่างชาวต่างชาติ สัญชาติรัสเซีย 7 คน สัญชาติยูเครน 1 คน และสัญชาติคาซักสถาน 1 คน พร้อมด้วยของกลาง เงินสด โต๊ะพนัน ไพ่ ชิปแทนมูลค่าเงิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ตรวจยึดอุปกรณ์ดิจิตอล เช่น โทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ เพื่อดำเนินการขยายผล ตรวจพิสูจน์หาพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
โดยแจ้งข้อกล่าวว่า “จัดให้มีการเล่นพนัน (ไพ่โป๊กเกอร์) เอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. การพนันฯ) และ “ร่วมกันเล่นการพนัน (ไพ่โป๊กเกอร์) เอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต (แห่ง พ.ร.บ. การพนันฯ)