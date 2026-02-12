ตร.ทลายแก๊งวัยรุ่นสร้างตัวค้าอาวุธสงครามจัดส่งทั่วประเทศ ยึดของกลางเพียบ

นครศรีธรรมราช – ตำรวจบุกทลายแก๊งวัยรุ่นสร้างตัวค้าอาวุธสงครามในพื้นที่ ม.8 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พบมีการขายจัดส่งทั่วประเทศไทย รวบตัวผู้ต้องหาได้ 3 ราย พร้อมยึดของกลางเป็นอาวุธปืนและกระสุนเพียบ
วันนี้ (12 ก.พ.) ที่กองบังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รอง ผบช.ภ.8 รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ พล.ต.ต.เลิศชาย จำปาทอง ผบก.สส.ภ.8, พ.ต.อ.ธนิต เพชรชู ผกก.สภ.กะปาง, พ.ต.อ.ประวิทย์ เอ่งฉ้วน ผกก.สส.ภ.8, พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส.บช.น. ร่วมกับ สืบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาล, สืบสวนตำรวจภูธรภาค 8, สืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.กะปาง
ร่วมกันแถลงการณ์จับกุมกลุ่มวัยรุ่นสร้างตัวจำนวน 3 รายคือ นายสิทธิพงศ์ กุมารจันทร์ อายุ 25 ปี, นายณัฐพร คชวงศ์ อายุ 26 ปี และ นายจรณีนทร์ คชวงศ์ อายุ 23 ปี พร้อมของกลางเป็นอาวุธสงคราม อาวุธปืนสั้น ปืนยาว เครื่องกระสุนนานาชนิดและวัตถุระเบิดสังหารเอ็ม 67 อีกจำนวนมาก สืบเนื่องจากตำรวจสืบสวนนครบาลได้สืบสวนขยายผลและทำการล่อซื้ออาวุธผ่านระบบออนไลน์ จนมั่นใจว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 รายเป็นแก็งวัยรุ่นสร้างตัว กลุ่มค้าอาวุธสงครามอยู่ในพื้นที่ สภ.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จึงได้ร่วมกันนำหมายค้นเข้าตรวจค้นบ้านในพื้นที่ ม.8 ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ซึ่งมีผลการจับกุมยาเสพติดและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนปืนจำนวนมาก โดยมีของกลางประกอบด้วย อาวุธปืน M16 A1 จำนวน 2 กระบอก พร้อมซองบรรจุกระสุนจำนวน 2 ซอง, อาวุธปืนลูกซองรุ่น MK12 จำนวน 1 กระบอก พร้อมซองบรรจุกระสุนจำนวน 2 ซอง, อาวุธปืนยาว ขนาด.22 จำนวน 1 กระบอก, อาวุธปืนลูกซองไทยประดิษฐ์ จำนวน 2 กระบอก, อาวุธปืนสั้น ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก, อาวุธปืนสั้น ขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก, อาวุธปืนลูกซองแฝด จำนวน 1 กระบอก, ลูกระเบิด M67 จำนวน 2 ลูก กระสุนปืนลูกซอง จำนวน 3 นัด, กระสุนปืนขนาด .357 จำนวน 22 นัด, กระสุนปืนขนาด 5.56 จำนวน 70 นัด, กระสุนปืนขนาด .38 จำนวน 40 นัด, กระสุนปืนขนาด 7.62 จำนวน 34 นัด, กระสุนปืน ขนาด .45 จำนวน 71 นัด, กระสุนปืน ขนาด .22 จำนวน 8 นัด, กระสุนปืน ขนาด .32 จำนวน 16 นัด และกระสุนปืนคาไบด์ จำนวน 6 นัด
ทั้งนี้ พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 รักษาราชการผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า พบว่าการค้าอาวุธสงครามของผู้ต้องหาส่งขายไปยังทั่วประเทศ และยังพบว่ามีการส่งขายไปยังชายแดนด้านตะวันตกของประเทศไทยอีกด้วย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขยายผลต้นทางที่มาของอาวุธสงคราม ปืนและเครื่องกระสุน รวมทั้งกลุ่มระเบิดสังหาร ขณะเดียวกันได้ขยายผลไปหาเส้นทางเงินที่เชื่อมโยง
อย่างไรก็ตามหลังคุมตัวแล้ว ตำรวจได้แจ้งข้อหา มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองสำหรับการค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต พาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และโดยไม่มีเหตุสมควร