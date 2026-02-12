ชาวตรังให้กำลังใจ “สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ” สู้ต่อไปทางการเมืองหลังโพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณทุกคะแนนเสียง

ตรัง - ประชาชนจำนวนมากเข้าไปให้กำลังใจในเพจส่วนตัวของ “สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ” ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ขอให้เดินหน้าสู้ต่อไปทางการเมือง ย้ำเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเอง
วันนี้ (12 ก.พ.) นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ ผู้สมัคร ส.ส.ตรัง เขต 3 พรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็น ส.ส.ตรังมาแล้ว 2 สมัย และยังเป็นบุตรสาวของ “โกหนอ” นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ บ้านใหญ่เมืองตรัง ที่ต้องเสียเก้าอี้ให้แก่นายกฤตย์อิชย์ ภาคย์อิชณน์ ผู้สมัคร ส.ส.จากพรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องใกล้ชิดกัน ได้โพตส์ข้อความในเพจส่วนตัวถึงผลการเลือกตั้งว่า “ขอขอบคุณทุกคะแนนและทุกกำลังใจ ดิฉันสู้ต่อไปเพื่อบ้านเมืองแน่นอนค่ะ #ผู้แทนของเรา”
หลังจากนั้นยังโพตส์ข้อความล่าสุดเพิ่มเติมอีกด้วยว่า “ไม่ต้องห่วงเรื่องประสานไฟฟ้าห้วยว่าว ต.ช่อง นาโยง และสะพานข้ามแม่น้ำปะเหลียน (หาดสำราญ-กันตัง) รับปากไว้ดิชั้นพร้อมสานงานต่อให้สำเร็จให้ได้ มันเป็นความตั้งใจแต่แรก อยากให้ตรังไปไกลกว่านี้จริงๆ ขอทำงานด้วยใจ ไม่สนใจวาทกรรมอะไรทั้งสิ้น #สปิริต”
ทั้งนี้ ได้มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างๆ นานา โดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการให้กำลังใจให้เดินหน้าสู้ต่อไปทางการเมือง อาทิ “อีก 4 ปีนะเอาใหม่นะน้องสู้นะครับ”, “ทำต่อไปอย่าไปสนใจกับคำพูดของคนเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเองครับ”, “วันนี้อาจเป็นเพียงอีกก้าวหนึ่งของเส้นทาง ขอให้ท่านพัก เติมพลัง และกลับมาอย่างเข้มแข็งครับ”, “สปิริตทำเพื่อประชาชนเราเชียร์เติ้นนะ”, “สมัยหน้าเอาใหม่ครับ” เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม นางสาวสุณัฐชา ก็ได้ออกมาตอบคอมเมนต์บางข้อความว่า “เลือกผู้แทนเข้าไปทำงาน แต่หลายๆ คน ไม่ได้มองว่า ใครทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางคนก็หลงวาทะกรรมจนลืมไปว่า เราเลือกผู้แทนเพื่อทำหน้าที่ หรือเป็นตัวแทนให้กับประชาชน เพื่อประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาพื้นที่ของประชาชนในเขตนั้นๆ” รวมทั้งอีกหลายข้อความในทำนองพร้อมเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ต่อไป