สนธิกำลังบุกค้น 7 จุด หวังลากตัว “อาเดล เจ๊ะแม” มือวางบึ้มรถชาวบ้านที่รือเสาะ

นราธิวาส - ตำรวจ ทหาร สนธิกำลังลงพื้นที่บุกค้น 7 จุดเพื่อตามล่ากลุ่มของ นายอาเดล แจ๊ะแม มือวางระเบิดรถของชาวบ้านที่รือเสาะ จ.นราธิวาส แต่ไม่พบร่องรอยแต่อย่างใด
วันนี้ (12 ก.พ.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ สีน้ำตาล ทะเบียน กค 8434 ปัตตานี บนถนนในหมู่บ้านกาโดะ ม.4 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย คือ 1.นายปัฐวีกานต์ วาเซ็ง อายุ 43 ปี, 2.นายอาหวัง วาเซ็ง อายุ 67 ปี และ 3.นางมารีเย มะสาแม อายุ 73 ปี โดยแพทย์ได้อนุญาตให้กลับไปรักษาตัวที่บ้านพักแล้ว เหตุเกิดเมื่อวันที่ 11 ก.พ.69 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด พล.ต.ท.กฤษฎา แก้วจันดี ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส, พ.ต.อ.นิยม สุวรรณคง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส, นายวิชาญ ชัยเศรษฐ์สัมพันธ์ รอง ผวจ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส ได้เดินทางมาเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอีกครั้งอย่างละเอียด
พบว่าระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายใช้ก่อเหตุบรรจุไว้ในถังแก๊สปิคนิคน้ำหนักประมาณ 20 - 25 กก. จุดด้วยวงจรรีโมทต่อสายไฟพ่วงวงจรระเบิดยาว ประมาณ 20 ฟุต กับกล่องรับสัญญาณ ที่จ่ายพลังงานดแบตเตอรี่ลิเธียม 3.7 โวลต์ โดยใช้เหล็กเส้นตัดท่อนเป็นส่วนสังหาร
แหล่งข่าวแจ้งว่าเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนถูกลูกหลงในครั้งนี้ อันเนื่องมาจากก่อนเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.รือเสาะ และเจ้าหน้าที่ทหารพราน กรมทหารพรานที่ 46 จำนวนหนึ่ง รถโดยสารรถยนต์ 4 คัน ได้เดินทางกลับจาก อบต.สุวารี อ.รือเสาะ เพื่อไปร่วมงานต่อต้ายยาเสพติด ระหว่างเดินทางกลับ รถยนต์กระบะของชาวบ้านได้ขับรถยนต์เข้าร่วมขบวนเป็นคันที่ 5 เพื่อเดินทางกลับไปยัง อ.รือเสาะ
เมื่อถึงที่เกิดเหตุคนร้ายซึ่งแฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทาง ได้จุดชนวนระเบิดและเกิดระเบิดขึ้นในขณะที่รถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่คันที่ 4 แล่นผ่าน จนรถยนต์กระบะของชาวบ้านที่ขับตามมาเป็นคันที่ 5 ถูกระเบิดได้รับความเสียหายดังกล่าว ที่กลุ่มคนร้ายอาจคาดว่าเป็นรถยนต์กระบะของเจ้าหน้าที่ก็เป็นได้
ส่วนการติดตามไล่ล่ากลุ่มคนร้ายที่คาดว่า เป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ คือ กลุ่มของนายอาเดล เจ๊ะแม สมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับหัวหน้า เคลื่อนไหวอยู่เขตยือลาแป โดยเจ้าหน้าที่กองกำกลังผสมทหารและตำรวจได้บังคับใช้กฎหมายเข้าตรวจสอบบ้านเครือญาติ และบ้านพักที่นายอาเดล อาศัยอยู่ รวม 7 เป้าหมายในช่วงค่ำจรดช่วงเช้าที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ.รือเสาะ แต่ไม่พบ นายอาเดล และสมาชิกในกลุ่มแต่อย่างใด