แจ้ง 3 ข้อหาหนักหนุ่มคลั่งกราดยิง รร.พะตงฯ หาดใหญ่ก่อนคุมตัวส่ง รพ.จิตเวชฯ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจแจ้ง 3 ข้อหาหนักหนุ่มคลั่งกราดยิงใน รร.พะตงฯ ที่ยังคงพักรักษาตัวที่ รพ.หาดใหญ่ ก่อนจะควบคุมตัวส่ง รพ.จิตเวชฯ ด้าน รร.พะตงฯ แจ้งหยุดเรียน 2 วัน ครูนักเรียนยังขวัญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
วันนี้ (12 ก.พ.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ถนนเทศบาล 31 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน ส่งผลให้ ผอ.โรงเรียนพะตงฯ เสียชีวิต นักเรียนบาดเจ็บ 2 ราย ซึ่งตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วนั้น
วันนี้ (12 ก.พ.) ที่ สภ.ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ9 พล.ต.ต.ธีรศักดิ์ ไชยโยธา ผบก.ภ.จว.สงขลา และตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวน สภ.ทุ่งลุง ร่วมประชุมคดีนี้ โดยในเบื้องต้นได้แจ้งข้อหานายเขมนันท์ เกสเจริญ อายุ 18 ปี ผู้ก่อเหตุ 3 ข้อหา คือ 1.ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา 2.พยายามฆ่า และ 3.ข้อหา พ.ร.บ.อาวุธปืน โดยพนักงานสอบสวนจะเดินทางไปแจ้งข้อหาที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ซึ่งนายเขมนันท์ยังคงพักรักษาตัวอยู่ จากบาดแผลที่ถูกยิงที่ใบหู จากนั้นก็จะควบคุมตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ ที่ อ.เมืองสงขลา เนื่องจากเป็นผู้ป่วยจิตเวช
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่สังคมตั้งคำถามว่า คนร้ายชิงอาวุธปืนตำรวจไปได้อย่างไร จุดเริ่มต้นของเหตุการณ์คือ ตำรวจ สภ.ทุ่งลุงได้รับแจ้งว่ามีเหตุชายคลุ้มคลั่งทำร้ายคนในครอบครัวที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ 1 ต.พะตง ตำรวจสายตรวจจึงได้ขับรถยนต์ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบ 2 นายร่วมกันผู้ใหญ่บ้าน เมื่อไปถึงก็พบนายเขมนันท์ในสภาพคลุ้มคลั่งถือมืดยาวในมือ ตำรวจจึงใช้ยุทธวิธีเข้าระงับเหตุโดยใช้ไม้ง่ามในการเข้าประชิดตัว แต่ก็ถูกนายเขมนันท์ ใช้มีดไล่ฟันและถูกตำรวจ แต่โชคดีที่ใส่เสื้อเกราะ
จากนั้นตำรวจจึงวิ่งไปที่รถ ซึ่งประตูล็อกอยู่ เพื่อไปหยิบปืนไฟฟ้าที่อยู่ในรถมาระงับเหตุ จึงปลดล็อกประตูรถ จังหวะไขประตูรถอยู่นั้น นายเขมนันท์ได้วิ่งถือมีดมาไล่ฟันจึงต้องกระโดดหลบออกจากรถ นายเขมนันท์จึงฉวยโอกาสเข้าไปหยิบปืนที่วางอยู่ในรถ ไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขับขี่หลบหนีไปและมุ่งหน้าไปก่อเหตุที่โรงเรียนพะตงฯ
สำหรับบรรยากาศที่โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ โรงเรียนได้ปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 2 วัน โดยจะไปเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 16 ก.พ. เนื่องจากทั้งครูและนักเรียนยังขวัญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 ได้เข้าเคลียร์พื้นที่ภายในโรงเรียนเพื่อตรวจสอบเก็บหลักฐานวัตถุพยานและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปประกอบคดี