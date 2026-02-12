คณะอนุฯ ติดตามงบประมาณ สว.ลง “เกาะไม้ไผ่ – เกาะพีพี จี้รื้อระบบ E-Ticket ชงขยายงบอุดหนุนอปท.แก้วิกฤตขยะ ย้ำความปลอดภัย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – คณะอนุกรรมาธิการ ติดตามงบประมาณ วุฒิสภา ลงพื้นที่ “เกาะไม้ไผ่-เกาะพีพี” จี้รื้อระบบ E-Ticket อุทยานฯ พร้อมเตรียมชงขยายงบอุดหนุนท้องถิ่น 10% แก้ปัญหาวิกฤตขยะเกาะพีพี ย้ำดูแลเรื่องความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา – คณะอนุกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ กลุ่มที่ 3 วุฒิสภา นำโดย นายศุภโชค ศาลากิจ ประธานอนุกรรมาธิการฯ พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี ประธานคณะกรรมาธิการฯ นายนิสิทธิ์ ปนกลิ่น นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา สมาชิกวุฒิสภา และคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการงบประมาณและการจัดเก็บรายได้ ณ เกาะไม้ไผ่ และหมู่เกาะพีพี ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ในการนี้มี นายสุรศักดิ์ อนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 และผู้แทนจากภาคเอกชน อาทิ นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา พร้อมด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมหารือ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีการหารือร่วมกันในหลายประเด็น เช่น การปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้ (E-Ticket) จากการตรวจสอบระบบการจัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่าน ระบบ E-Ticket พบว่า ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ยังคงประสบปัญหาความไม่สะดวกในการลงทะเบียนและการใช้งานที่ซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การให้บริการ คณะอนุกรรมาธิการฯ จึงได้รับประเด็นดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมวุฒิสภา เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงระบบให้มีความคล่องตัวและเป็นสากลมากขึ้น
นอกจากนั้นยังมีในเรื่องของ การพัฒนาสาธารณูปโภคบนเกาะไม้ไผ่ จากลงพื้นที่ของ คณะฯ ตรวจพบว่าเกาะไม้ไผ่ ยังขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการรองรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ระบบน้ำอุปโภคบริโภคและระบบไฟฟ้า โดยได้ให้คำแนะนำแก่ทางอุทยานฯ เร่งจัดทำแผนงานและโครงการเพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้น
และประเด็นที่ทางคณะการจัดสรรงบประมาณรายได้อุทยานฯ ให้แก่ท้องถิ่น ทั้ง 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่า ปัจจุบัน กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 จากรายได้ทั้งหมดให้แก่ท้องถิ่นในเขตพื้นที่อุทยานฯ โดยในปี 2568 มียอดจัดสรรรวม 32 ล้านบาท ซึ่งต้องแบ่งตามสัดส่วนที่เท่ากันให้แก่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลอ่าวนาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เทศบาลเมืองกระบี่
อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมาธิการฯ พบประเด็นความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติงานจริง เนื่องจาก ทต.อ่าวนาง เป็นพื้นที่หลักที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูงที่สุดในการบริหารจัดการขยะทั้งบนเกาะพีพีและหมู่เกาะต่างๆ รวมถึงพื้นที่ชายฝั่ง แต่กลับได้รับงบประมาณในสัดส่วนที่เท่ากับพื้นที่อื่นที่มีภาระน้อยกว่า ทางคณะอนุกรรมาธิการฯ จึงเตรียมนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือเพื่อพิจารณาการแบ่งสัดส่วนงบประมาณให้เหมาะสมตามภาระงานจริง หรือพิจารณาขยายกรอบงบประมาณตามกฎกระทรวง ซึ่งกำหนดเพดานสูงสุดได้ถึง ร้อยละ 10 เพื่อให้ท้องถิ่นมีศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และท้ายที่สุด คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้กำชับให้กรมอุทยานฯ เร่งยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งในด้านท่าเทียบเรือ อุปกรณ์กู้ชีพ และหน่วยปฐมพยาบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นักท่องเที่ยวทั่วโลก อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศต่อไป