จะคงอยู่ในหัวใจเราตลอดไป! รร.พะตงฯ โพสต์แสดงความเสียใจ ผอ.เหยื่อกราดยิงเสียชีวิตแล้ว

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - “ศศิพัชร สินสโมสร” ผอ.รร.พะตงฯ เหยื่อหนุ่มคลังกราดยิงใน รร. เสียชีวิตแล้วแม้แพทย์จะพยายามยื้อสุดกำลัง เหตุอวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียเลือดมาก เตรียมขอพระราชทานเพลิงศพ บำเพ็ญกุศล ณ วัดยูงทอง ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
วันนี้ (12 ก.พ.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ถนนเทศบาล 31 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน ซึ่งตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 08.29 น. เพจกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานว่า “ท่าน ผอ.รร.พะตงฯ เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลา 02.06 น. ที่ผ่านมา เนื่องจากอวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บรุนแรงและเสียเลือดมาก ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว มา ณ ที่นี้”
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ในขณะเกิดเหตุ นางศศิพัชร สินสโมสร ผู้อำนวยการโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ได้เสี่ยงชีวิตขอเป็นตัวประกันแทนบรรดานักเรียน จนตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกยิงบริเวณทรวงอกและลำตัว ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ แพทย์ได้ผ่าตัดและดูแลใกล้ชิดในไอซียู เมื่อค่ำที่ผ่านมา แต่ร่างกายสู้ไม่ไหว แม้แพทย์จะช่วยชีวิตสุดกำลังก็ตาม
เพจโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ได้โพสต์ถึงการจากไปของนางศศิพัชร โดยระบุว่า “โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของผู้อำนวยการศศิพัชร สินสโมสร”
“แม้ว่าเราจะสูญเสียท่านไป แต่ความทรงจำและความดีที่ท่านได้ทิ้งไว้จะคงอยู่ในหัวใจเราตลอดไป”
ด้าน น.ส.ดาราวรรณ ไชยสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตภูมิวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่นางศศิพัชรเคยไปดำรงตำแหน่ง ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กชื่อ Darawan Chaisuwan ระบุว่า เบื้องต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จะขอพระราชทานเพลิงศพต่อไป ส่วนร่างของนางศศิพัชร จะตั้งบำเพ็ญกุศล ณ วัดยูงทอง ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 ราย คือ นักเรียนหญิง อายุ 14 ปี ที่ถูกยิงบริเวณช่องท้อง ยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังได้รับการผ่าตัดเมื่อคืนที่ผ่านมา และนักเรียนหญิง อายุ 19 ปี อีก 1 รายตกจากที่สูง เจ็บข้อเท้า