เหยื่อหนุ่มคลั่งบุกยิง รร.พะตงฯ ผ่าตัดแล้ว 1 รายอยู่ไอซียู เด็ก 14 ถูกยิงท้องกำลังผ่าตัด

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กระทรวงสาธารณสุขเผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บเหยื่อหนุ่มคลั่งบุกยิงใน รร.พะตงฯ ผ่าตัดแล้ว 1 รายอยู่ รพ.หาดใหญ่ ดูแลในห้องไอซียู กำลังผ่าตัดเด็กนักเรียนอายุ 14 ปีถูกยิงที่ท้อง อีกรายตกจากที่สูง
วันนี้ (11 ก.พ.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ถนนเทศบาล 31 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน ซึ่งตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วนั้น
ล่าสุด เมื่อเวลา 19.40 น. เพจกระทรวงสาธารณสุขได้รายงานว่า สรุปผู้บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายจับตัวประกัน รร.พะตงฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ดังนี้
1) ร.พ.หาดใหญ่ 1 ราย เพศหญิง ถูกยิงบริเวณทรวงอกและลำตัว ผ่าตัดแล้ว ดูแลอาการใกล้ชิดในไอซียู
2) ร.พ.สงขลานครินทร์ 2 ราย เพศหญิง อายุ 14 ปี ถูกยิงบริเวณช่องท้องกำลังผ่าตัด และเด็กนักเรียน ตกจากที่สูงเจ็บข้อเท้า กำลังตรวจรักษา