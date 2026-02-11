เผยหนุ่มคลั่งยึด รร.พะตงฯ ชิงปืนตำรวจยิง ผอ. ถามหาครูที่มีปัญหากับพี่สาว ยิงสู้ นปพ.สงขลา ก่อนถูกรวบ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - คืบหน้าเหตุหนุ่มคลั่งยิงใน รร.พะตงฯ พบก่อนเกิดเหตุถือมีดพร้าไล่ฟันตำรวจ เคราะห์ดีโดนเสื้อเกราะ ก่อนคว้าปืนตำรวจยิงใส่ แล้วมุ่งหน้าเข้าไปใน รร. ยิงภารโรงแต่พลาด เข้าห้อง ผอ.ยิง ผอ.-นร.อีก 3 คน ถามหาครูที่มีปัญหากับพี่สาว นปพ.สงขลาล้อมห้องยิงสู้กระสุนเฉี่ยวหูก่อนยอมจำนน
วันนี้ (11 ก.พ.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ถนนเทศบาล 31 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกัน ซึ่งตำรวจจับตัวคนร้ายได้แล้วนั้น
มีรายงานว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 15.00น. โดย พ.ต.อ.ชาญศราวุธ เเสงอรุณ ผกก.สภ.ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับแจ้งเหตุมีชายคลุ้มคลั่งชื่อ นายเขมนันท์ เกสเจริญ อายุ 18 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่หมู่ 1 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงรีบรุดไปตรวจสอบพร้อมผู้ใหญ่บ้าน พบนายเขมอนันท์กำลังคลุ้มคลั่ง มือถือมีดพร้า และไล่ฟันเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ใหญ่บ้าน โดยตำรวจถูกฟันขณะเข้าระงับเหตุ 1 นาย แต่โดนเสื้อเกราะ
ส่วนนายเขมอนันท์ได้เข้าไปหยิบอาวุธปืนของตำรวจที่อยู่ภายในรถและยิงใส่ตำรวจ จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปภายโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัตน์ ใช้ปืนจี้ท้องภารโรงและยิงใส่ 1 นัดแต่ไม่โดน และบังคับให้นักเรียนพาไปยังห้อง ผอ. จากนั้นได้ใช้อาวุธปืนยิงนางศศิพัชร สินสโมสร ผอ.โรงเรียน และยิงนักเรียนได้รับบาดเจ็บ 3 ราย โดยทั้ง 4 คน เจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่
ระหว่างนั้น นายเขมนันท์ได้ประกาศตามหาครูเจซึ่งมีปัญหากับพี่สาว และขู่ที่จะยิงตัวประกันหากมีการบุกเข้ามา อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้จบลงโดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธร จ.สงขลาได้เข้าปิดล้อมห้องประชาสัมพันธ์ที่คนร้ายเข้าไปซ่อนตัวอยู่ และเกิดการยิงกันขึ้น โดยมีรายงานว่าคนร้ายถูกยิงเฉี่ยวบริเวณใบหู ยอมจำนน และวิ่งหนีไปล้มลงกองกับพื้นหน้าอาคารเรียน จึงถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ได้