จับได้แล้ว! ตำรวจบุกชาร์จหนุ่ม 18 คลั่งกราดยิงใน รร.พะตงฯ หาดใหญ่ ผอ.-นักเรียนเจ็บ 3 คน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจบุกเข้าจับหนุ่ม 18 คลั่งกราดยิงใน รร.พะตงฯ อ.หาดใหญ่ ได้แล้ว พบผู้บาดเจ็บ 4 ราย เป็น ผอ.รร. เด็กนักเรียน 3 ราย
วันนี้ (11 ก.พ.) ความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงภายในโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ ถนนเทศบาล 31 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และจับครูและนักเรียนเป็นตัวประกันนั้น
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกเข้าจับกุมคนร้ายได้แล้ว เป็นชายอายุประมาณ 18 ปี ทราบชื่อภายหลังคือ นาย เขมนันท์ เกสเจริญ ใช้อาวุธปืนเข้ากราดยิงภายในโรงเรียน เป็นเหตุให้มีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 4 ราย เป็นผู้อำนวยการฯ 1 ราย และเด็กนักเรียนจำนวน 3 ราย ได้นำส่งโรงพยาลหาดใหญ่
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเคลียร์พื้นที่ นำครูและเด็กนักเรียนออกจากโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว